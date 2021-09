Dva vstřelené góly v rozmezí pěti minut hostující soubor uklidnily, ještě do konce prvního poločasu skóre narostlo už na 0:4.

V letošním ročníku českého poháru MOL Cupu došli fotbalisté Velkého Meziříčí (v červeném Robin Demeter) do druhého kola. V něm byla nad jejich síly Opava. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

O osudu pohárového zápasu bylo rozhodnuto už do poločasové přestávky, do níž šel slezský celek se čtyřbrankovým náskokem.

