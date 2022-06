Všechno začalo už po pár desítkách vteřin hry, kdy celek z města pod dálničním mostem dostal do vedení Nedvěd. Ještě lépe to pro fotbalisty Meziříčí vypadalo ve dvacáté minutě, to se prosadil Dolejš - 0:2.

Ten samý hráč připojil deset minut po změně stran i třetí branky hostujícího celku. Na ni však hráči Vratimova okamžitě zareagovali snižující brankou Igbanoby - 1:3.

PROHLÉDNĚTE SI: V náš prospěch rozhodla týmovost, usmíval se spokojený Burian

Možné drama ovšem hosté rychle odmítli, když za další dvě minuty mířil do černého Plichta. Z posledního venkovního výjezdu letošního ročníku si tak fotbalisté Velkého Meziříčí přivezli všechny tři body.

S touto sezonou se svěřenci trenéra Jana Šimáčka rozloučí v pátek, kdy doma od 18.00 přivítají v atraktivním derby okresního rivala z Nového Města na Moravě.

MSFL - PŘEDEHRÁVKA 33. KOLA

VRATIMOV - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:4

Góly: 58. Igbinoba – 2. Nedvěd, 20. a 56. Dolejš, 60. Plichta. Rozhodčí: Macrineanu. ŽK:1:0. Diváci: 46. Poločas: 0:2. Velké Meziříčí: Dubec - Bouček (74. Marek Malata), Sysel, Mucha, Vašíček - Dolejš, Puža, Šuta (86. Kolář), Nedvěd - Mirek Malata (74. Vošmera), Plichta (62. Pavlík).