Končící trenér fotbalistů Nového Města na Moravě se zamyslel nad řeholí trenérského řemesla.

Po třiadvaceti letech v neustálém zápřahu fotbalového trenéra si chce dát Richard Zeman do konce kalendářního roku od milovaného sportu přestávku. | Foto: Jaroslav Loskot

Možnost dělat to, co jej baví, ale také tomu obětovat prakticky veškerý volný čas. To je úděl fotbalových trenérů na nejvyšší amatérské úrovni, tedy ve třetí lize, případně také v divizi. Své by o tom mohl vyprávět Richard Zeman, který v obou soutěžích vedl Třebíč, Havlíčkův Brod a naposledy Vrchovinu. „Moc času na jiné aktivity nezbývá,“ prozradil Zeman.