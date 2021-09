Devátým kolem pokračuje od pátku do neděle tato sezona Moravskoslezské fotbalové ligy. Všechny tři celky z Vysočiny se představí vlastním fanouškům.

Z předchozích čtyř domácích utkání letošního ročníku MSFL vybojovali fotbalisté Nového Města na Moravě (v zelených dresech) pouze jediný bod. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Jako první fotbalisté Velkého Meziříčí. Ti v sobotu od 10.15 přivítají Frýdek-Místek. „Frýdek má v tabulce jen o tři body méně než my, je to souboj o šest bodů. Důležitost zápasu je jasná, chceme se výhrou odrazit k lepšímu středu tabulky. Nemáme na co čekat,“ sdělil kouč Velmezu Jan Šimáček.