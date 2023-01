Ten totiž hodlá začít hned naplno. „Třikrát týdně budeme chodit na umělou trávu, k tomu pak jednou do posilovny, abychom zpevnili těla,“ prozradil

Kádr celku z Vysočiny už opustili dva hráči. „Stoper Dan Bílý se po hostování vrací zpátky do Zbrojovky Brno, u nás už nebude pokračovat. To samé se týká také krajního záložníka Richarda Foltýna. Tomu doporučujeme, aby šel někam do divize, kde by se vyhrál, protože na třetí ligu to ještě není. Ani jeden neměl na podzim minutáž,“ řekl Šimáček.

Přípravu na jarní část sezony nezahájí s týmem rovněž středopolař Tomáš Franěk. U něj je však situace poněkud odlišná. „Tomáš u nás hostoval z Jihlavy, která si jej nyní stáhla na zimní přípravu,“ sdělil lodivod Velkého Meziříčí.

Důvod konce na lavičce Plamenů? Úplně se nám rozpadla sestava, mračil se Sobotka

Jelikož si Franěk na podzim okamžitě vybojoval ve středu zálohy jisté místo v základní sestavě, přišel by o něj nerad. „Samozřejmě bych mu přál úspěch, ale pokud by to v Jihlavě nedopadlo, předběžně jsme se bavili, že by se mohl vrátit zpět k nám.“

Za jisté dva odchody už ve městě pod nejvyšším dálničním mostem v republice hlásí stejný počet posil. Tou první je stoper divizní Velké Bíteše Tomáš Mrňa.

U něj je jediný možný zádrhel. „V posledním podzimním kole byl Tomáš vyloučený a dostal trest na tři zápasy. A my nevíme, zda se tento trest přenáší i do jiné soutěže. Třetí liga totiž začíná o dva týdny dříve, takže pokud by tomu tak nebylo, nemohl by naskočit do úvodních pěti či šesti kol a to je hodně,“ přemítal.

Šimáček ale věří, že se tresty přenáší. „Bylo by to logické. Navíc po polovině trestu bychom požádali o prominutí jeho zbytku. Tomáš patří do střední generace, je z divize dostatečně vyhraný, měl by nám pomoci,“ ocenil možnou posilu.

Zimní příprava? Umělá tráva přinesla naprosto zásadní zlom, tvrdí kouč Machatka

Druhá posila dorazí na Žďársko z České fotbalové ligy. „Vojtěch Hron může hrávat na pozici krajního obránce či záložníka. Hrával v Jihlavě, nyní nastupoval za Zápy, které hrají špičku ČFL,“ naznačil kvality posily.

Za posílení pak Šimáček bere ještě návrat dlouhodobého maroda. „Michal Bouček celý podzim nehrál. Pokud se mu podaří dostat do kondice, zpevní kraj naší obrany,“ lebedil si.

První přípravný duel odehraje Velké Meziříčí v závěru ledna. „Začínáme s béčkem Jihlavy, poté budou následovat kombinovaný tým Líšně, Start Brno, Jihlava U19, Pardubice B a generálku odehrajeme se Starou Říší,“ předestřel Šimáček, který počítá s tím, že jaro zahájí jeho tým na umělé trávě.

„Začínáme doma s Uherským Brodem. Určitě si nechceme hned na úvod zničit hřiště, navíc ani klimatické podmínky zřejmě nebudou nikterak příznivé,“ potvrdil.