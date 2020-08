Jihlavská záloha půjde do zápasu po nepříliš povedeném středečním utkání v Rosicích, kde se dohrávalo odložené úvodní kolo. Porážka 1:5 se ovšem zrodila až po změně stran, do té doby byli hosté rovnocenným soupeřem. „Oni si nějaké šance vypracovali, ale první gól jsme dali mi. A mě mrzí, že jsme to do poločasu neudrželi,“ komentuje kouč „béčka“ Michal Kadlec.

Přitom Doležal dokázal zneškodnit penaltu, jenže těsně před pauzou Rosice vyrovnaly z rohu. A ve druhé půlce už to byla jasná záležitost. „Domácí se zlepšili, dali dva rychlé slepené góly, a tím rozhodli. My to pak otevřeli, a oni výhru ještě pojistili,“ přibližuje trenér, který postavil hodně mladou sestavu. „Pro kluky to byla alespoň zkušenost. Kvalita a síla se musela projevit,“ dodává.

Do sobotního utkání s Vrchovinou, kterou jihlavské „béčko“ hostí Na Stoupách od půl jedenácté, bude mít trenér k dispozici zřejmě odlišnou jedenáctku. A očekává i lepší výkon, protože cílem jsou první body. „Na tohle utkání se těšíme a chceme v něm bodovat. Musíme doma podat co nejlepší výkon, soustředit se sami na sebe a tlačit se víc do ofenzivy,“ má jasno Kadlec, který chtěl před utkáním upozornit na exjihlavského kanonýra Vrchoviny Tomáše Dubu.

Program 4. kola MSFL

PÁTEK: Znojmo - D. Benešov.

SOBOTA: Otrokovice - Uh. Brod, JIHLAVA B - VRCHOVINA (10.30, Na Stoupách), Petřkovice - Frýdek-Místek, Kroměříž - Hlučín.

NEDĚLE: V. MEZIŘÍČÍ - Zlín B (10.15), Olomouc B - Rosice, Ostrava B - Uničov, Slovácko B - Vyškov.

Jenže obávaný střelec proti svému bývalému klubu hrát nebude. „Má svalové zranění,“ potvrdil kouč Richard Zeman, který bude postrádat i dalšího hráče, co prošel Jihlavou. „Hekerle je nemocný. Takže musíme udělat dvě vynucené změny. Ale kádr máme široký a jsme schopní tyto ztráty zacelit, i když Duba je náš stěžejní střelec,“ doplňuje.

Ani to ale nebrání trenérovi Vrchoviny myslet na bodový zisk. Přesněji na vítězství. „My tam jedeme vyhrát,“ ujistil Zeman. „Venku hrajeme dlouhodobě dobře a třetiligová zkušenost by měla být na naší straně. Doufám, že to bude na hřišti vidět,“ uzavírá trenér hostů.