Celek z města pod nejvyšším dálničním městem v republice jde do rozlučkového utkání v dobrém rozpoložení. V sobotu přivezl bod ze Zlína za remízu 1:1, v úterý pak dokonce všechny tři z Vratimova za výhru 4:1 v předehrávce posledního 33. kola.

Kouč Velmezu ovšem tyto výsledky nepřeceňoval. „Nemá cenu si nic nalhávat. Soupeři ze spodku tabulky nám sice nic neusnadnili, ale bylo vidět, že už se sezona jen dohrává,“ hodnotil Jan Šimáček.

OBRAZEM: Hattrick završen! Fotbalisté Nové Vsi v pohárovém finále zdolali Polnou

S předstihem se tak jeho ovečkám podařilo splnit cíl. „Chtěli jsme skončit v horní polovině tabulky. Nyní je jisté, že budeme devátí, cíl tedy už máme splněný,“ potvrdil trenér Meziříčí.

To ale neznamená, že by do derby, navíc před vlastními fanoušky, šli hráči domácího souboru s menší motivací. „Jedná se o rozlučku s letošní sezonou, navrch před našimi fanoušky. Na podzim jsme na Vrchovině prohráli, to jim chceme vrátit. Že bychom však byli přehnaně motivovaní, to tedy rozhodně ne,“ zdůraznil.

Od tradičního rivala očekává kouč Meziříčí zodpovědný výkon. „Stát se může cokoliv, ale myslím si, že bude Vrchovina hrát podobným stylem jako na podzim. Asi nás nechají hrát a budou spoléhat na brejky nebo standardky. My chceme vyhrát a je mi úplně jedno, jakým výsledkem se nám to podaří,“ dodal Šimáček.

KANONÝR DENÍKU: Hejda opět plnil letošní normu. Dosáhne na magickou padesátku?

Také fotbalisté Nového Města už si v tabulce nemohou pohoršit, ale ani polepšit. „I přesto se pořád hraje o body. V takovém utkání jde ale pokaždé v první řadě o prestiž,“ neskrýval trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Ten předpokládá, že by oba týmy, ale především ten jeho, mohly hrát uvolněněji. „Myslím, že teď už na hráčích není žádný stres z možného sestupu. Tím pádem by se mohli trochu „odvázat“, nemusí být svázaní, naopak mohou ukázat, co umí,“ přemítal.

Druhým dechem ovšem ihned dodával, že bude důležité, co jim soupeř dovolí. „My bychom ve všech zápasech chtěli hrát víc útočně. Bohužel nás ta síla soupeřů v drtivé většině zatlačí hodně dozadu, to prostě musím být upřímný. Kvalita ostatních týmů je tak velká, že nám tolik útočit nedovolí. Ale platí, že se v Meziříčí budeme snažit hrát ofenzivně a dát co nejvíce branek,“ prozradil Procházka.

MSFL - 32. KOLO

PÁTEK: Slovácko B – Ostrava B (17.00), Hlučín – Blansko, Otrokovice – Rosice, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (vše 18.00).

SOBOTA: Frýdek-Místek – JIHLAVA B (14.00), Uherský Brod – Znojmo, Kroměříž – Vratimov (oba 17.00), Uničov – Zlín B 2:1 (předehráno 8. června).