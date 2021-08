Tři zápasy = čtyři body. Taková je bilance fotbalistů Velkého Meziříčí a Nového Města na Moravě po odehraných třech kolech nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy.

V případě Velkého Meziříčí se bude jen stěží hovořit o spokojenosti. V sobotu totiž doma chtělo výhrou nad Rosicemi navázat na nečekaný zisk tří bodů ze Znojma. „Věřil jsem, že nás to zdravě nakopne. Zvlášť, když jsme Rosice, byť se štěstím, ve středu zdolali v pohárovém utkání,“ popisoval kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Jenže na hřišti bylo všechno jinak. Jedna podařená standardní situace rozhodla o bodovém importu na jižní Moravu. „Už v první půli jsem si říkal, že to asi bude o jediném gólu. To se také potvrdilo, bohužel padl do naší branky,“ mračil se.

Výkon klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice ovšem nebyl dobrý. „Moc jsme se ze středy nepoučili, porazili jsme se sami. Hlavně směrem dopředu jsme byli bezzubí, pořádnou šanci jsme měli až v úplném závěru. Divák si na nic nepřišel, byla to nakopávaná,“ neskrýval.

Aby toho nebylo málo, musel kouč Velmezu opět vynuceně střídat. „Ve středu jsme přišli o Dolejše, kterého píchlo ve svalu. V sobotu zase odstoupil Urbánek. Vždyť já už ani nestřídám kvůli taktice či výkonu, ale pro neustálá zranění,“ kroutil hlavou Šimáček.

Spokojenější mohl být v sobotu lodivod Nového Města na Moravě. „Kluci se maximálně vydali, zaslouží velkou pochvalu,“ ocenil své svěřence po domácí remíze 1:1 se silným Vratimovem trenér Pavel Procházka.

Jeho tým se dokázal dosud vedoucímu celku soutěže herně vyrovnat. „Sice jsme brzy prohrávali, ale bojovným výkonem jsme dokázali vyrovnat. Bod je dobrý,“ řekl.

V Novém Městě může panovat s úvodem ročníku mírná spokojenost. „Nechceme to ale přeceňovat. Los jsme měli těžký, čtyři body ze tří kol proto bereme,“ dodal Procházka.