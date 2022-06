Robine, je váš přestup do Startu Brno hotový?

Ano. Zbývá doladit poslední detaily, ale skutečně s bráchou Patrikem míříme do Startu Brno.

Počítám, že jste tím trenéra i vedení Velkého Meziříčí nepříjemně zaskočili?

V Meziříčí samozřejmě nebyli moc rádi. Byl to pro ně asi šok, protože o nás dva přijít nechtěli.

Prý bylo ve hře i angažmá v Rakousku, je to pravda?

Je, ale tam bych šel sám, Patrik tam nechtěl. Už v zimě jsem nad Rakouskem přemýšlel. Měl jsem kvůli tomu sezení s vedením v Meziříčí, ale nakonec jsem se tehdy rozhodl, že ještě zůstanu.

Skoro to vypadá, že jste potřeboval po těch osmi letech ve Velkém Meziříčí změnu…

Ono to tak je. Když se poté naskytla tato šance, že do Brna můžeme jít oba, rozhodli jsme se pro tohle řešení.

Sice jdete o patro níž, ale Start se netají postupovými ambicemi do třetí ligy.

Ambice mají pěkné, chtěli by postoupit, to nás zaujalo. Už jsem ale potřeboval novou motivaci. To jsem cítil už v zimě. Všichni ví, že jsem do toho v Meziříčí dával sto procent, ale potřeboval jsem něco jiného. Zda byl Start správnou volbou, to uvidíme po nějakém čase.

Dá se říci, že se pro vás v Brně ideálně sešly tři faktory, podmínky, ambice, ale i poloha klubu (oba bratři žijí v Jihlavě – pozn. autora)?

Řekl jste to naprosto přesně. Tím, že tam jdu i s bráchou, nebudu dojíždět sám. Ambice byly klíčové, pokud by chtěli hrát v divizi jen šesté či sedmé místo, nebylo by to pro nás tak zajímavé. Z tohoto pohledu mi změna dávala smysl.

Přitom poslední sezona vám v dresu Meziříčí vyšla…

To určitě. Vstřelil jsem čtrnáct branek, což je na záložníka solidní číslo. Před sezonou po nás chtěl trenér, ale také vedení, osmé místo. Skončili jsme devátí, i to můžeme brát jako úspěch. Už jen vzhledem ke kvalitě protivníků, ale také zdravotním problémům, s nimiž jsme se neustále potýkali.

Jak budete na Velké Meziříčí a těch osm let zde vzpomínat?

Vzpomínat budu jen a jen v dobrém. Vedení klubu, trenérovi i spoluhráčům musím poděkovat, byly to krásné roky. Nějakou stopu jsem zde zanechal, mohu odejít s čistým svědomím, že jsem pro klub udělal maximu.

Případnému návratu byste se tedy do budoucna nebránil?

Klub mi zůstal hluboko v srdci, nemůžu na něj říci jediné špatné slovo. Zažil jsem tu historický postup z divize i další skvělé roky. Ať už by to byla nabídka hráčská či jiná, rozhodně bych se jí nebránil.