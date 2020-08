Tomáši, od května jste se připravoval v kádru nováčka druhé ligy Blanska. Jaký byl po třech měsících návrat do kabiny Nového Města?

Myslím, že se v ní prakticky nic nezměnilo, kluci jsou v pohodě. (smích) Asi ale nečekali, že se vrátím. Popravdě řečeno, já také ne, ale nedá se nic dělat, nyní se soustředím opět na Vrchovinu.

Dlouho to vypadalo, že si místo v kádru Blanska vybojujete. Nakonec to nedopadlo, proč?

Trenér Machala totiž nakonec hledal jiný typ útočníka, nehodil jsem se mu do koncepce. On chtěl spíše vysokého a urostlého, který hraje většinu času zády k brance, kdežto já jsem spíše rychlostním typem hráče.

Předpokládám, že to pro vás muselo být hodně nepříjemné překvapení?

Nečekal jsem to, protože už jsme byli s klubem na smlouvě i na všech dalších náležitostech domluvení.

Blansko má velké ambice, bylo to na kádru, ale i vůbec na dění v klubu vidět?

To rozhodně. Hráčů bylo v přípravě skoro až příliš, klidně nás trénovalo i pětadvacet či třicet hráčů. Kádr je silný, je to něco jiného než ve třetí lize. Myslím si, že by Blansko mohlo klidně hrát ve středu tabulky druhé ligy.

Můžete porovnávat, jak velký je skok mezi kluby třetí a druhé ligy?

Ve druhé lize je všechno mnohem rychlejší a hráči více důraznější, hraje se více do těla. I práce s balonem je na kvalitnější úrovni. Navíc je to hodně o soubojích.

Dá se říci, že to pro vás byla cenná zkušenost?

Určitě, myslím, že se mi to bude hodit. I do budoucna budu více vědět, o co jde. Na druhou stranu to pro mě nebylo poprvé, co jsem se pral o profesionální soutěž. Už jsem byl v přípravě v Jihlavě a jednou jsem šel na zkoušku do Táborska. Teď už jsem ovšem zkušenější, i proto jsem věřil, že v Blansku zůstanu.

Byly ve hře i jiné varianty než návrat do týmu Vrchoviny?

Ještě před Blanskem jsem byl v kontaktu s jedním týmem ze druhé ligy, ale nedopadlo to. Po neúspěchu v Blansku pro mě připadala v úvahu už jen Vrchovina.

Nové Město zahajuje svoji třetí sezonu v Moravskoslezské fotbalové lize, s jakými cíli?

Myslím si, že bychom měli navázat na minulou sezonu. Podle mého bychom se mohli a měli pohybovat v prostředku tabulky. Ale v této soutěži může doslova každý porazit každého, o překvapení určitě nebude nouze.

Na vás se bude opět hodně spoléhat. Jak moc je pro útočníka zavazující, když ví, že je tím, kdo má mužstvo střelecky táhnout?

Vím, že očekávání ode mě budou veliká. Ale věřím, že si s tím poradím, nechci se tím stresovat, budu se snažit hrát co nejlépe.

Registrujete, že už si na vás obránci ve třetí lize dávají přece jen větší pozor?

Když to srovnám s úplně prvním půlrokem, kdy se o mě moc nevědělo a nedával jsem tolik gólů, tak je to znát. Obránci jsou na mě nalepení, často mě navíc zdvojují. Na druhou stranu mají díky tomu více prostoru mí spoluhráči.

Bude podle vás nový ročník MSFL v něčem jiný oproti tomu předešlému? Postupující Blansko nahradila juniorka Jihlavy, jinak se na složení účastníků soutěže nic nezměnilo.

Těžko říci na začátku sezony, protože po té dlouhé pauze se těžko odhaduje, jak na tom jednotlivé mančafty budou. Myslím si ale, že to bude hodně podobné jako vloni. Podle mého budou hrát nahoře týmy Kroměříže, Frýdku-Místku, Petřkovic a zřejmě i juniorky Olomouce a Ostravy. Myslím si, že boj o postup nebude tak jednoznačný.

Opět vás čeká také český pohár. Je motivací v úvodním kole postoupit přes divizní Humpolec a do Nového Města třeba opět přivést prvoligový tým, jako před rokem Slovácko?

Přes Humpolec bychom určitě měli postoupit. Samozřejmě bychom do Nového Města rádi opět přivedli prvoligový mančaft, to je rozhodně velká motivace.

Jaký osobní cíl si před novým ročníkem stanovil Tomáš Duba?

Přiznám se, že jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Chci především podávat dobré výkony a střílet góly. Čeká nás hodně zápasů, chtěl bych na podzim jít přes dvouciferné číslo nastřílených branek.

Program 1. kola MSFL

PÁTEK: Hlučín – Dolní Benešov (18.00)

SOBOTA: Olomouc B – Frýdek-Místek (10.15), Petřkovice – Otrokovice, NOVÉ MĚSTO – Vyškov, Uh. Brod – Kroměříž, (vše v 17.00).

NEDĚLE: Ostrava B – Znojmo, Uničov – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (oba v 10.15), Zlín B – Slovácko B (10.30), Rosice – JIHLAVA B (odloženo kvůli karanténě hostujícího celku na 26. 8. v 17.00).