I ve svých pětatřiceti letech na podzim dokazoval, že patří ve třetí lize k tomu nejlepšímu, co soutěž nabízí. Řeč je o krajním záložníkovi fotbalistů Velkého Meziříčí Petrovi Dolejšovi. A to ještě vinou zdravotních problémů ofenzivní štírek s prvoligovými zkušenostmi třetinu úvodní poloviny sezony vynechal. „Vzhledem k okolnostem asi můžu být s podzimem celkem spokojený,“ přiznal Petr Dolejš.

Nemluvil do větru, protože uplynulý půlrok pro něj rozhodně nebyl jednoduchý. Především zdravotních lapálií si vybral až dost. „Docela se to nasčítalo. Nejprve jsem laboroval s nataženým svalem, poté jsem měl pro změnu vykloubené rameno,“ popisoval.

Kvůli tomu musel pět podzimních kol vynechat, v těch dalších často nastupoval se sebezapřením. „Když to vezmu, můžu být rád, že jsem podzim vůbec dohrál. Také počet vstřelených branek a asistencí nebyl špatný, asi bych měl být spokojený,“ sdělil se šesti přesnými trefami druhý nejlepší střelec Velmezu v podzimní části Moravskoslezské fotbalové ligy.

V tabulce osmnáctičlenného pelotonu patří klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice desáté místo. Je zisk jednadvaceti bodů důvodem ke spokojenosti? „Záleží na tom, z jakého pohledu se na to budeme dívat. Podle předsezonních cílů i našich očekávání mělo být těch bodů asi určitě více,“ přemítal.

Druhým dechem ovšem Dolejš dodal druhý pohled na věc. „V průběhu podzimu jsme měli spoustu zraněných, změn v sestavě bylo skutečně hodně. Některé zápasy jsme se štěstím zvládli, jiné naopak leckdy smolně ztratili. Z tohoto pohledu je náš bodový zisk zřejmě odpovídající,“ domníval se.

Přesto je zkušený středopolař přesvědčený, že bude potřeba celek před jarní částí sezony posílit. „Myslím si, že o tom nemůže být pochyb. Průběh podzimní části ukázal, že náš tým není tak kvalitní, jak si možná někteří mysleli,“ neskrýval.

Velice dlouhá pauza, bezmála roční, způsobená covidovou pandemií, se na úrovni soutěže i jednotlivých týmů promítla. „MSFL je pořád nesmírně kvalitní soutěží. Covid, tedy dlouhá přestávka jím způsobená, ovšem obrovsky poznamenal všechny kluby, včetně toho našeho. Jedinou výjimkou jsou juniorské týmy. Ty totiž mohly stále trénovat, proto na nich dlouhá pauza nebyla tolik vidět,“ povšiml si.

Další slova protřelého veterána ukazují, jak moc může být situace posledních dvou let pro fotbal, ale i sport obecně, zničující. „Najednou jsem zjistil, kolik mi bere fotbal času. Když jsme se o tom bavili s klukama v kabině, mají podobné pocity. Předtím člověk nad něčím podobným vůbec nepřemýšlel,“ prozradil.

Také chuť hráčů do výkonnostního fotbalu prý jakoby citelně poklesla. A nejen jejich. „Vezměte si diváky. Dříve jich v Meziříčí chodila spousta, dnes je těžké je nalákat. Samozřejmě vím, že v tom hrají roli i naše výsledky. Pokud jde o hráče, spousta z nich si uvědomila, že fotbal pro ně není na prvním místě. Pro fotbal je to nepříjemné, ale jakoby všem kolikrát chyběl pořádný zápal do hry,“ dodal Dolejš.