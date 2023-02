A okamžitě zahájil, byť už nebyl nejmladší, studium na vysoké škole. „Už když jsem bydlel v Praze a hrál v Blšanech, jsem o tom přemýšlel. Ale z různých důvodů to nikdy nedopadlo. Pak jsem se rozhodl pro návrat domů a studium na univerzitě v Brně,“ popisoval současný trenér třetiligového Nového Města na Moravě.

Pro jaký obor se před léty rozhodl? „Studoval jsem management a k tomu jako druhý obor ještě trenérství na Masarykově univerzitě. Sice jsem tehdy o trénování nepřemýšlel, ale věděl jsem, že se mi v budoucnu bude hodit,“ pousmál se.

Zrovna jednoduchých pět let to ale prý rozhodně nebylo. „Našel jsem si práci, u toho studoval a k tomu ještě hrál fotbal. Sice na nižší úrovni, ale přesto třikrát týdně trénink a zápas. Bylo to poměrně náročné,“ neskrýval.

Jak na proměnu z fotbalového profesionála na „obyčejného“ studenta a pracovníka vzpomíná? „Bylo to úplně něco jiného. Více starostí, volného času o dost méně. Práce, škola a fotbal… Ale věděl jsem, že mi to pomůže do budoucna, proto jsem tomu čas obětoval. Zvládnout se to dalo,“ potvrdil.

Že by mu ale někdy jméno prvoligového fotbalisty při studiu pomohlo, se nedomnívá. „Nemyslím si, že bych byl tak známá osobnost. Navíc jsem hrál první ligu za klub na druhé straně republiky. Pro studium to nemělo žádný význam,“ dodal Michal.

Až do loňského roku byl kapitánem fotbalistů SFK Nové Město na Moravě, s nimiž se mu během deseti let podařilo poskočit z krajského přeboru Vysočiny až do třetí ligy. Loni v létě aktivní kariéru ukončil a okamžitě usedl na trenérský můstek Vrchoviny.