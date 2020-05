Tato zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Ve Velkém Meziříčí skončil trenér fotbalistů Libor Smejkal. Ve funkci ho nahradí jeho dosavadní asistent Jan Šimáček.

Důvodů ke konci měl Smejkal několik. „Skončil jsem k poslednímu dubnu na vlastní žádost. Za těch pětadvacet let, co jsem u fotbalu, se cítím unavený. V kabině už to také nebylo ono, navíc bych se chtěl maximálně věnovat mé roční vnučce Sofince,“ prozradil zkušený kormidelník.

Rozhovor s dnes již bývalým koučem Velkého Meziříčí přineseme v průběhu příštího týdne.