„Jsem spokojený s hrou, která měla dobrou úroveň, i výsledkem. Jediné, co mě mrzí, jsou neproměněné šance. Mohli jsme dát daleko víc gólů. Na koncovku i finální fázi se musíme zaměřit, protože v jiných zápasech by nás to mohlo stát body. Tentokrát jsme utkání ale zvládli,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.