Navíc šlo o krásný fotbalový moment. „Myslím, že se mi ten gól opravdu povedl,“ usmíval se pravý záložník klubu z dálničního města.

Souboj se zlínskými mladíky ale nebyl jednoduchý. „Byli hodně fotbaloví, mladí a běhaví. Dobře věděli, co mají hrát, dělali nám velké problémy. S tak dobrým soupeřem jsme dlouho nehráli,“ přiznal Demeter.

Parádní okamžik třicetiletého záložníka přišel chvíli před poločasovou pauzou. „Pavlík zatáhl míč po pravé straně a poslal centr do vápna. Když jsem viděl, že přeletěl skoro celé velké vápno, rozhodl jsem se do střely položit, a vyšlo to,“ popisoval své krásné nůžky.

Po dvou proměněných penaltách tak přidal také branku ze hry. „Na tréninku mi to tam padá, v zápase to zatím nevycházelo. Jsem proto rád, že to vyšlo právě v neděli,“ přiznal.

Vstup do druhé půle ovšem lépe vyšel znovu hostujícímu celku. „Vyložené šance si ale nevytvořili. Druhý gól nás pak uklidnil, zatáhli jsme se a jen si vedení kontrolovali,“ těšilo jej.

Se vstupem do sezony může ve Velkém Meziříčí panovat spokojenost. „Přesně tak, sedm bodů je slušných. Nikdo nepočítal, že na úvod vyhrajeme v Uničově, to byly plusové body. Mrzí prohra v Rosicích gólem v poslední minutě, tam už to vypadalo na bod,“ připomněl.

K dalšímu utkání vyběhne Demeter se svými spoluhráči už v pátečním podvečeru, kdy se představí na stadionu rozjetého Hlučína.

Ten naposledy deklasoval Kroměříž a v tabulce je druhý. „Bude to těžké, zvlášť v Ostravě, kde se nikdy nehraje jednoduše. Rozhodně ale chceme i zde bodovat, myslím, že můžeme uspět. Nejsme pod tlakem, není se čeho bát,“ zdůraznil Demeter.