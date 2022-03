Na webových stránkách klubu se ve středu 2. března objevila tato krátká zpráva. „Dne 28. 2. 2022 proběhlo zasedání statutárních zástupců klubu a kontrolní komise. Po kolektivní dohodě oznamujeme odstoupení A týmu z mistrovských soutěží MSFL."

O tom, co to pro další vývoj soutěže bude znamenat, jednala ve čtvrtek Sportovně-technická komise soutěží pro Moravu. Ta vzala celou záležitost na vědomí a předala ji k rozhodnutí disciplinární komisi. Nejpravděpodobnější variantou je zřejmě ta, podle níž budou všechny zápasy Dolního Benešova anulovány a tento klub se stane prvním sestupujícím do divize.

Jak na tuto situaci zareagovali trenéři trojice klubů z Vysočiny v soutěži?

JAN ŠIMÁČEK, FC Velké Meziříčí

Pro mančafty ve spodku tabulky je to rozhodně dobrá zpráva. My se chceme dívat spíše směrem nahoru, ale na druhou stranu se také musíme dívat pod sebe, takže ani pro nás to není nějaká neutrální informace. Už někdy zkraje roku prosakovaly informace, že se Dolní Benešov ze soutěže odhlásí. Pak se to tam ale dalo nějak dohromady a dostal jsem zprávy, že prý vsadí na mladé hráče a soutěž určitě dohrají. Proto to pro mě bylo určitým překvapením.

PAVEL PROCHÁZKA, SFK Nové Město na Moravě

Konec Dolního Benešova ve třetí lize pro mě byl rozhodně překvapením. Už se o této možnosti hovořilo dříve, ale poté to vypadalo, že udělají všechno pro to, aby se ve třetí lize zachránili. Jelikož jsme spolu byli v tabulce prakticky na stejné úrovni, nebudu zastírat, že nám jejich konec určitě spíše pomůže.

MICHAL VESELÝ, FC Vysočina Jihlava B

V tabulce jsme předposlední, takže pro nás to samozřejmě není negativní zpráva. Ze dvou jistě sestupujících týmů si tak můžeme prvního odškrtnout. Pokud ze druhé ligy nespadne žádný klub z Moravy, budeme na jaře hrát už jen o jedno sestupové místo. Na něm jistě nebude chtít nikdo skončit, takže i tak se dají očekávat tuhé záchranářské boje.