V rychlém sledu nyní jdou kluby v Moravskoslezské fotbalové lize zápas od zápasu. Ve středu měly na programu předehrávku 17. kola, o víkendu na ni navážou zápasy sedmého kola.

S rozporuplnými pocity se ve středu po remíze 3:3 rozcházeli fotbalisté juniorky FC Vysočina a Velkého Meziříčí „Vzhledem k průběhu zápasu je pro nás bod asi dobrý. Dvakrát jsme dotahovali dvoubrankovou ztrátu, což se nám povedlo. Po vyloučení našeho Růžičky už to bylo nervózní a další branka nepadla. Proti Benešovu potřebujeme naplno bodovat,“ sdělil směrem k sobotnímu domácímu utkání trenér béčka Jihlavy Michal Veselý.

Jeho protějšek byl po středečním vzájemném duelu nespokojenější. „Určitě jsme v Jihlavě dva body ztratili. Poměrně brzy jsme vedli o dvě branky a zápas měli pod kontrolou. Jenže ztrátou koncentrace a podceněním jsme soupeře vrátili do hry. Přitom do té doby si domácí hráči nevěděli rady,“ zlobil se na své svěřence kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Byť hrál jeho mančaft půlhodinu v početní výhodě, vítězný gól vstřelit nedokázal. Navíc přišel o další dva zraněné hráče. „Co my jsme za lazaret, to se jen tak nevidí. Na to, jak pokaždé sestavu doslova lepíme, je získaných jedenáct bodů doslova zázrakem,“ neskrýval.

Do sobotního dopoledního utkání s Uherským Brodem tak bude muset opět improvizovat. „ Brod má dlouhodobě mančaft soudržný, týmový, bez výrazných individualit. Hrají poctivě odzadu, spoléhají na standardky a rychlé brejky. Asi to nebude hezký fotbal, ale doma chceme naplno bodovat,“ dodal Šimáček.

Smutní ve středu odcházeli ze hřiště fotbalisté Nového Města na Moravě. Byť proti Blansku podali slušný výkon a po pauze šli do vedení, nakonec prohráli 1:3. „S naším výkonem jsem byl spokojený, kluci to odmakali. Bohužel jsme v první půli neproměnili tři dobré příležitosti. Po změně stran nás zkušení hráči Blanska trestali po našich taktických chybách,“ sdělil trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Zlomit dosavadní neúspěchy v domácím prostředí budou moci jeho hráči v neděli proti Rosicím. „Letos jsem je dvakrát osobně viděl, mají velkou kvalitu. Jedná se o vyzrálé mužstvo, dlouho pohromadě, které v útoku oživili agilním Přerovským. Každé utkání však začíná od nuly a my už doma potřebujeme vyhrát,“ zdůraznil.

Program 7. kola MSFL

SOBOTA: Vratimov – Znojmo, JIHLAVA B – Dolní Benešov, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Uherský Brod (vše 10.15), Blansko – Slovácko B, Kroměříž – Olomouc B (oba 16.00).

NEDĚLE: Uničov – Otrokovice (10.15), Zlín B – Ostrava B (10.30), Frýdek-Místek – Hlučín, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Rosice (oba 16.00).