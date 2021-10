V dopoledních časech se ve víkendovém 12. kole Moravskoslezské fotbalové ligy představí všechny tři kluby z Vysočiny v soutěži.

Juniorka FC Vysočina Jihlava a Velké Meziříčí vyběhnou ke svým duelům už zítra. Výprask 2:8 od rezervy Slovácka se pokusí jihlavské béčko napravit v Otrokovicích.

Také fotbalisté Velkého Meziříčí mají co napravovat. Po minulém debaklu 0:4 proti Hlučínu se podruhé za sebou představí před vlastními fanoušky.

Uničov ovšem nebude jednoduchým protivníkem. „Dlouhodobě patří k těm týmům, co hrají v MSFL nahoře. Svojí kvalitou patří do špičky a to, že je nyní třeba na sedmém místě, je pro mě spíše překvapením,“ ocenil kvality Uničova kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Vysokou porážku z předchozího kola se svými ovečkami detailně rozebral. „Hodnocení tohoto zápasu bylo delší. Na videu jsme si ukazovali inkasované branky, protože pokud bychom takto bránili dál, těžko bychom někoho mohli porazit,“ mračil se.

Od svých hráčů proto očekává odlišný přístup. „Doufám, že kluci budou chtít napravit poslední výsledek a přistoupí k zápasu úplně jinak. Bude to o daleko větší zodpovědnosti či dohrávání soupeře. Chceme být Uničovu vyrovnaným soupeřem,“ předestřel.

Bohužel ale celek z města pod dálničním mostem přišel pro zbytek podzimu o Patrika Demetera. Posila do středu zálohy, která dorazila před pár týdny, má po smolné srážce s bratrem Robinem zlomenou lýtkovou kost.

„K tomu snad ani není co dodat, přesně to zapadá do stavu, v němž celý podzim jsme. Nevím, co jsme komu udělali, ale takovou sérii zranění nepamatují,“ postýskl si Šimáček.

Až v neděli pak nastoupí fotbalisté Nového Města na Moravě. Třetí juniorka Olomouce bude těžkým soupeřem, zvlášť doma. „Všechna béčka jsou výkonnostně jinde. Ti kluci jsou vynikající, což jen dokazují v soutěži,“ uvědomoval si trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Prohlubují se odstup juniorských týmů dává do souvislosti se vznikem akademií. „Do nich se stahuje kvalita. Jen profi kluby jsou dnes schopné produkovat kvalitní mládež,“ neskrýval.

Defenzivu už se svými svěřenci vyladil, nyní by to chtělo ještě střílení branek. „S tím máme problémy, to každý vidí. Když už jsme se minule trefili, sudí nám jej pro ofsajd chybně neuznal,“ dodal Procházka.

Program 12. kola MSFL

PÁTEK: Kroměříž – Blansko (18.00).

SOBOTA: Frýdek-Místek – Zlín B, Hlučín – Rosice, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Uničov, Otrokovice – JIHLAVA B (vše 10.15), Uherský Brod – Vratimov (14.30).

NEDĚLE: Ostrava B – Znojmo (10.00), Slovácko B – Dolní Benešov, Olomouc B – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (oba 10.15).