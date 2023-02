A lépe si vedli prvně jmenovaní. Meziříčí doma v sobotu zdolalo divizní Starou Říši tenisovým výsledkem 6:3. „Generálka ukázala, že góly dávat umíme, ale také jich až příliš inkasujeme. Byly tam od nás dobré, ale i slabší chvilky,“ začal své hodnocení kouč Velmezu Jan Šimáček.

K předvedené hře svých oveček měl řadu výhrad. „Výkon jsem od nás přece jen čekal o něco lepší. Současně uznávám, že ten zápas ovlivnil silný vítr, ale tím nechci dělat hráčům jakékoliv alibi,“ zdůraznil.

Dá se říci, že celek z města pod dálničním mostem pokračuje v tom, co od něj bylo k vidění v první polovině sezony. „Směrem dopředu se celkem daří, góly dáváme. Vzadu ale dál vyrábíme individuální chyby, což by se stávat nemělo. Dostat tři góly je prostě moc,“ neskrýval.

Michal: Zvyknout si na práci, školu a fotbal k tomu ze začátku nebylo jednoduché

Ani týden před startem třetí ligy neměl Šimáček k dispozici kompletní kádr. „Někteří hráči se vrátili po pauze, způsobené nemocí, což nebylo ideální. Lehkost a herní kondice jim chyběly. Řada kluků však dál absentuje, navíc nám kvůli viróze vypadl záložník Dolejš. Na střídačce byli jen tři zdraví náhradníci,“ připomněl.

Radost však trenérovi Meziříčí musel udělat návrat záložníka Fraňka z Jihlavy. „Taková byla i domluva. Pokud se neprosadí do kádru FC Vysočina, vrátí se zpátky. Je to pro nás cenná posila, protože za sebou má dva měsíce přípravy s druholigovým týme, takže na tom bude určitě dobře fyzicky. Navíc tu z pod-zimu dobře zná prostředí,“ pochvaloval si.

V základní sestavě se pak ve středu pole objevil i navrátilec Eduard Smejkal. „Eda je pro nás jednou z možností, jak oživit střed pole. Je to zkušený hráč, má do fotbalu chuť, navíc je to typ, který nyní chybí. V dobrém slova smyslu se nebojí trochu přitlačit, soupeře seřvat, takový hráč nám na podzim moc chyběl,“ řekl na konto navrátilce Šimáček.

Glosa Tomáše Pohanky: Díky, Polsko

Jarní generálka se ale vůbec nepovedla fotbalistům Nového Města na Moravě. V Živanicích prohráli 0:4. „Bez Matulky a Šteffla, stěžejních hráčů do ofenzivy, jsme byli směrem dopředu úplně neškodní,“ postýskl si trenér Vrchoviny Lukáš Michal.

Na sobotním výkonu jen těžko hledal pozitiva. „Nehráli jsme dobře z bloku, chyběla lepší komunikace i kombinace. Naopak Živanice hrály dobře, byly lepší, zkušenější, vyhrály zaslouženě,“ komentoval.

Může být debakl v generálce užitečnou fackou? „Něco jsme si k tomu hned po zápase řekli. Takto v soutěži určitě neuspějeme: Věřím, že nám tahle facka pomůže,“ potvrdil Michal.

JARNÍ GENERÁLKY KLUBŮ Z VYSOČINY V MSFL

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – STARÁ ŘÍŠE 6:3 (2:2)

Góly Velkého Meziříčí: Šuta 2, Plichta, Franěk, Mucha, Hron. Velké Meziříčí: Landsman – Hron, Puža, Mucha, Sysel – Lokvenc, Smejkal, Šuta, Franěk, Plichta – Partl. Střídali: Marek Malata, Foltýn, Mrňa.



ŽIVANICE – NOVÉ MĚSTO 4:0 (2:0)

Nové Město na Moravě: Šmída – Bača, Batelka, M. Ráliš, Novotný – Sytař, Duda, Nečas, Jícha – D. Ráliš – Vacek. Střídali: Hekerle, Boušek, Hlaváč, Svoboda.