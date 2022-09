Celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice si svoje utkání odehraje již v pátek od 16.30 proti Znojmu. Po vydařené sérii tří utkání, z nichž vydolovali sedm bodů, by měli být hráči Velkého Meziříčí psychicky nahoře. „Věřím, že podobně přistoupíme i k tomuto zápasu a půjdeme za dalšími třemi body. Je to pro nás první utkání v sezoně, u nějž se dá říci, že se hraje o šest bodů,“ neskrýval trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Nemluví do větru. Zatímco jeho tým je v tabulce se sedmi body dvanáctý, Jihomoravané s pouhými dvěma předposlední. Pokud by doma Velké Meziříčí vyhrálo, spodku tabulky by se bodově výrazně vzdálilo.

To v klubu z Vysočiny dobře vědí. „Už jsme se o tom bavili na tréninku, důležitost zápasu je jasná. Víme, o co hrajeme, získat tři body, tak zalepíme ten katastrofální začátek a vytáhneme se možná až do lepšího středu tabulky,“ přemítal.

Ani tentokrát ovšem nebude Velké Meziříčí kompletní. „Už jsem si zvykl, to asi nebudeme nikdy. Hlavně do defenzivy nám chybí hráči, proto tam díry v sestavě lepíme záložníky. Zranění jsou Marek Malata, Bouček a Vinger, naštěstí se z dovolené vrací Sysel, takže aspoň jeden bek navíc. Bohužel se zranil také Eda Smejkal, který bude chybět pár týdnů. Jeho zkušenosti by se moc hodily,“ postýskl si lodivod Velmezu.

Domácí přesto budou favority zápasu, protože Znojmu se v novém ročníku vůbec nedaří. Spolu s posledními Vítkovicemi ještě letos nevyhrálo. „Díky tomu, že od nás Znojmo není daleko, navíc tam v létě přestoupil David Komínek, tak informací máme dost. Pro mě je velkým překvapením a zklamáním, kde se tento klub pohybuje. Takové město by mělo hrát v úplně jiných vodách, ale nějak jim to tam poslední dobou nefunguje,“ dodal Šimáček.

Naplno bodovat budou chtít v sobotu od 16.00 na domácím stadionu také fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti přivítají tabulkového souseda, mužstvo Blanska.

Naváže Vrchovina na dobré předchozí výkony, ale s lepším výsledkem? „Venku jsme dvakrát za sebou nezahráli špatně, hráče jsem mohl pochválit, ale body z toho nebyly. Musíme to napravit doma,“ neskrýval kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

MSFL - 6. kolo

PÁTEK: Kvítkovice – Hodonín, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Znojmo (oba 16.30).

SOBOTA: Hranice – Uh. Brod, Fr.-Místek – Uničov (oba 15.30), Kroměříž – Vítkovice, NOVÉ MĚSTO – Blansko (oba 16.00).

NEDĚLE: Slovácko – Rosice (10.15), Zlín – Frýdlant n. O. (10.30). Hlučín - Ostrava B 3:2 (hráno ve čtvrtek).