To už nebude náhoda, smůla či nedostatek štěstí. Sobotní vysoká prohra 0:4 fotbalistů Velkého Meziříčí na půdě Blanska v rámci 13. kola Moravskoslezské fotbalové ligy byla už pátou z posledních sedmi duelů třetí ligy. „Musíme si přiznat, že nehrajeme o střed tabulky, ale o záchranu,“ hněval se trenér Meziříčí Jan Šimáček.

V Blansku chtěly jeho ovečky napravit předchozí dvě domácí prohry. Místo toho se vracely se čtyřbrankovým výpraskem. „Je to jako obehraná písnička, góly inkasujeme po totožných chybách,“ zlobil se.

Deset inkasovaných branek za poslední tři kola, to je dostatečně vypovídající bilance. Jenže podobně špatné je to rovněž v ofenzivě. Vždyť za posledních sedm kol vstřelil Velmez pouhé dvě branky.

Uvědomuje si to rovněž lodivod celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice. „My jsme nyní stejně špatní směrem dopředu i dozadu. V Blansku to byl asi vrchol, z naší strany tam nebylo prakticky nic, co by stálo za zmínku,“ kritizoval své hráče.

V tabulce MSFL patří Velkému Meziříčí jedenáctá příčka, jeho odstup od spodku tabulky se ovšem týden po týdnu snižuje. „Pokud se v posledních třech kolech nezvedneme, týmy dole nás ještě bodově doženou,“ neskrýval své obavy.

Pro zbývající tři podzimní kola, v nichž Velké Meziříčí doma přivítá béčko Zlína a Vratimov, a zajíždí k derby do Nového Města na Moravě, tudíž nastanou změny. „Už není na co čekat, do základní sestavy budu muset razantně sáhnout. Ta dosavadní měla už spoustu příležitostí,“ zdůraznil.

Současně ovšem chce trenér klubu z Vysočiny pracovat i na herním stylu. „Také v něm zřejmě budeme muset něco změnit. Do konce podzimu ještě potřebujeme nějaké body získat,“ naznačil Šimáček.

Poslední zápasy Velkého Meziříčí:

11. září Uherský Brod⋌0:2

18. září Olomouc B⋌0:2

25. září Frýdek-Místek⋌1:0

1. října Kroměříž⋌1:1

9. října Hlučín⋌0:4

16. října Uničov⋌0:2

23. října Blansko⋌0:4



Tučně vytištěné zápasy odehráli fotbalisté Velkého Meziříčí na domácí půdě.