Stále stejná písnička. V sobotním utkání 21. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dovezli hráči Velkého Meziříčí jeden bod z Frýdlantu za remízu 3:3. Spokojení s ním ovšem rozhodně být nemohli.

Fotbalisté Velkého Meziříčí (v červeném) už poněkolikáté v tomto ročníku třetí ligy ztratili body v dobře rozehraném utkání. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Celek z Vysočiny sice brzy po výkopu prohrával, ale branky Boučka a Šuty znamenaly obrat – 1:2. „Říkali jsme hráčům v kabině, že máme navrch, a pokud přidáme třetí branku, bude hotovo,“ prozradil trenér Meziříčí Jan Šimáček.

A třetí gól skutečně přišel chvíli po změně stran. Plichta se prosadil po standardní situaci. Jenže už o pár minut později Frýdlant snížil. Jeho zvýšenou aktivitu mělo otupit vyloučení Marka, stal se však pravý opak.

Třetiligového nováčka početní oslabení vyburcovalo k heroickému výkonu, jenž deset minut před koncem korunoval vyrovnávací trefou na konečných 3:3 Hladík.

A to ještě mohli být hosté rádi aspoň za bod. „Bohužel je to tak. Říkal jsem si, že by nám vyloučení domácího hráče mohlo pomoci, jenže bylo to přesně obráceně. Hráče Frýdlantu to semklo, měli herně navrch a po vyrovnání ještě mohli zápas překlopit na svoji stranu,“ dodal Šimáček.

MSFL - 21. KOLO

FRÝDLANT N. O. - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 3:3

Góly: 2. Škorik, 54. Švrček (PK), 80. Hladík – 6. Bouček, 24. Šuta (PK), 48. Plichta. Rozhodčí: Dudek – Dedek, Proske. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (62. Marek). Diváci: 318. Poločas: 1:2. Velké Meziříčí: Pelán – Puža, Bouček, Dolejš, Šuta (77. Crhan), Hron, Plichta, Mrňa, Sysel, Havlík, Lokvenc (66. Mirek Malata).