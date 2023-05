Už 29. kolo má od pátku až do neděle na programu Moravskoslezská fotbalová liga.

V domácím prostředí se v pátek od 17.00 představí fotbalisté Velkého Meziříčí. Ti mají co napravovat po týden staré prohře v důležitém utkání na půdě sestupem podobně ohrožených Kvítkovic.

Prohra 1:3 znamenala velkou komplikaci. „Je to stále stejná písnička. Pokud k zápasu nepřistoupíme s patřičným nasazením, nemáme šanci uspět,“ stýskal si kouč Velmezu Jan Šimáček.

Ten pokládá dnešního protivníka za hratelného. „Hrát se dá v téhle soutěži s každým, záleží jen na nás. Samozřejmě ale nemusíme pochybovat o kvalitách hráčů juniorky prvoligového týmu,“ zdůraznil.

Jen o tři body lépe než Velké Meziříčí jsou na tom v tabulce fotbalisté Nového Města na Moravě. Těm se nedaří střelecky, v posledních devíti zápasech vyšli hned osmkrát střelecky naprázdno.

V sobotu od 10.15 navíc nastoupí na stadionu pátých Rosic. „Nám se paradoxně hraje lépe proti týmům, které jsou na tom tabulkově lépe,“ neskládal dopředu zbraně kormidelník Vrchoviny Lukáš Michal.

Dobře si však uvědomuje, že by jeho svěřenci už potřebovali skórovat i bodovat. „Herně to z naší strany nejsou špatné výkony, ale trápíme se v koncovce. Věřím, že vstřelený gól to konečně zlomí,“ vyslovil své přání Michal.

MSFL - 29. KOLO

PÁTEK: Kvítkovice – Slovácko B, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Zlín B (oba 17.00), Znojmo – Frýdek-Místek (17.30).

SOBOTA: Rosice – NOVÉ MĚSTO N. M. (10.15), Hodonín – Uničov, Kroměříž – Hlučín, Frýdlant n. O. – Uherský Brod, Vítkovice – Hranice (vše 17.00).

NEDĚLE: Ostrava B – Blansko (10.15).