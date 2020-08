Nálada v mužstvu je po zisku tří bodů dobrá. „Po úspěchu v Dolním Benešově se na zápas těšíme. Nyní je ale potřeba výhru potvrdit ziskem dalších tří bodů. Věřím, že se ukážeme v dobrém světle,“ řekl kapitán a současně také hrající asistent Vrchoviny Lukáš Michal.

Moc informací o sobotním soupeři nemá. „Díval jsem se, že áčko Slovácka hraje souběžně s námi ve Zlíně. Počítám ale s tím, že nás čekají většinou mladí, běhaví a snaživí hráči. Soustředíme se ovšem především sami na sebe,“ zdůraznil.

Z trojlístku Feik, Tulajdan a Holman, který do Nového Města dorazil těsně před začátkem sezony, ještě ani jeden nepronikl do základní sestavy.

Změní se to v zítřejším utkání? „Nově příchozí hráči zatím čekají na svou šanci. Máme teď v mužstvu zdravou konkurenci, doufáme, že se do toho postupně dostanou. Jsou kvalitní, v trénincích se jeví dobře, ale v začátku nové sezony jsme počítali s tím, že by naším plusem mohla být sehranost,“ vysvětlil Michal.

Už v pátek vyběhnou ke svému utkání třetího kola MSFL fotbalisté juniorky FC Vysočina, kteří zavítají do Hlučína. Velké Meziříčí se pak v sobotu představí na hřišti Rosic.

Program 3. kola MSFL:

PÁTEK: Hlučín – JIHLAVA B, Frýdek-Místek – Baník Ostrava B (oba v 16.30).

SOBOTA: Vyškov – Dolní Benešov (10.15), NOVÉ MĚSTO – Slovácko B, Rosice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Petřkovice – Znojmo (vše v 16.30).

NEDĚLE: Uničov – Otrokovice (10.15), Zlín B – Kroměříž (10.30), Uherský Brod – Sigma Olomouc B (16.30).