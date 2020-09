Jako jediní se tak o víkendu představí fotbalisté juniorky FC Vysočina. Ti naposledy schytali pořádný výprask.

Ve středečním vloženém utkání 16. kola totiž Uničovu na jeho půdě podlehli vysoko 0:8. „Zápas se nám nepovedl, to dobře víme. Už jsme si ho sice s hráči rozebrali, ale ještě se na něj podíváme a určitě se o tom budeme bavit,“ vysvětloval kouč Jihlavy Michal Kadlec.

Ke středečnímu zápasu pak ještě dodal. „Hráči Uničova byli jednoznačně lepší. My se musíme poučit z chyb, které jsme vyrobili a udělat vše pro to, aby se znovu neopakovali.“

Dolní Benešov je na tom hodně podobně jako rezerva Jihlavy, která tabulku MSFL bez zisku bodu uzavírá. Jediný bod získal za bezbrankovou remízu ve Znojmě.

Že by to ale měl být ideální soupeř k zisku bodů, o tom trenér jihlavské juniorky zapochyboval. „Takhle bych to neviděl. Uspět můžeme v každém utkání. Bohužel v těch zápasech, co jsme v sezoně odehráli, jsme zatím nebyli schopní kterýkoliv odehrát bez toho, že bychom nevyrobili hrubé individuální chyby či zbytečně neinkasovali,“ mračil se.

Tři body už ovšem rezerva klubu z krajského města potřebuje jako sůl. „Chceme zvítězit, proto se připravíme tak, aby byli na zápas poctivě nachystaní. V první řadě musíme zapracovat na naší defenzivě. Na ní pracujeme stále, ale zatím se to nějak neprojevuje. V domácím prostředí bych si také přál, abychom se dostali do většího množství šancí,“ přiznal.

A co čeká od sobotního protivníka? „Benešov je tam, kde jsme i my. Uvidíme, s čím přijede. My jsme ale mohli zvládnout některé předchozí zápasy, bohužel to nevyšlo,“ dodal Kadlec.

Program 6. kola MSFL:

SOBOTA: Otrokovice – Zlín B, Frýdek-Místek – Uničov (oba 10.15), JIHLAVA B – D. Benešov (10.30), Petřkovice – Uh. Brod (16.00), Kroměříž – Vyškov (18.00), Znojmo – Slovácko B (19.00).

NEDĚLE: Olomouc B – Hlučín, Ostrava B – Rosice (oba 10.15), VELKÉ MEZIŘÍČÍ – NOVÉ MĚSTO N. M. přeloženo na středu 23. září v 16.30.