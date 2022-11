Oba celky vyběhnou ke svým zápasům 15. kola v neděli dopoledne od 10.15. Fotbalisté Velkého Meziříčí doma přivítají nováčka z Hranic. „Nebudu zastírat, že je to pro nás velká neznámá, moc informací o nich nemám. V naší situaci se ale nemůžeme moc koukat na to, kdo proti nám stojí,“ neskrýval kormidelník Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Něco ovšem o nedělním soupeři přece jenom ví. „Hranice mají v kádru některé individuality, ale spíše hrají týmově. Podobnou hru od nich očekávám také v neděli na našem hřišti,“ upozornil.

Velké Meziříčí naposledy přivezlo bod za remízu 3:3 při derby v Novém Městě na Moravě. Zde ale ztratilo vedení 3:1. „Pořád ve mně převládá pocit, že jsme vedení zbytečně ztratili po jednoduchých situacích. Ale remíza asi byla zasloužená,“ uznal Šimáček.

Jeho tým je s třinácti body v tabulce třetí od konce a ve zbývajících dvou utkáních podzimu proto potřebuje vytěžit co nejvíce bodů. „Pokud nechceme jít do jarních odvet s nějakou ztrátou, musíme minimálně teď proti Hranicím naplno bodovat. To si však říkáme už delší dobu a body nepřibývají,“ připomněl.

V sestavě Meziříčí opět dojde ke změnám. „V Novém Městě vyloučený Partl dostal stopku na jeden zápas. Naopak nastoupit by snad měl uzdravený záložník Franěk. Otazník visí nad Šutou, který na Vrchovině pro zranění střídal a ještě netrénoval. Nějak si s tím poradíme,“ pousmál se Šimáček.

Rovněž v neděli od 10.15 hrají také fotbalisté Nového Města na Moravě na stadionu Kvítkovic. Těm posledně v derby k bodu pomohly dvě branky stopera Ráliše. „První byla po skvěle naservírované standardce. Druhý gól byl z kategorie náhodných. Centroval jsme na zadní tyč a balon zapadl do branky,“ řekl pro klubový web sedmadvacetiletý obránce.

Na nedělní souboj proti šestému celku třetiligové tabulky svému týmu věří. „Pojedeme tam udělat co nejlepší výsledek. Když odvedeme maximum a vyhneme se chybám, máme šanci bodovat v každém utkání,“ zdůraznil Ráliš.

MSFL - 15. KOLO

SOBOTA: Rosice – Uničov (10.15), Zlín B – Hlučín (10.30), Kroměříž – Frýdek-Místek, Hodonín – Ostrava B, Frýdlant n. O. – Slovácko B, Vítkovice – Uherský Brod (vše 13.30).

NEDĚLE: Znojmo – Blansko, Kvítkovice – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Hranice (vše 10.15).