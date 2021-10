Na druhou stranu přiznal, že směrem dopředu toho jeho ovečky příliš nevymyslely. „Za zmínku stály snad jen dva centry Svobody, které jsme ale nedokázali proměnit. Byly to od nás jen náznaky, jinak jsme nebyli schopní branku soupeře ohrozit. Otrokovice byly nebezpečnější,“ neskrýval.

Bod, ovšem za bezbrankovou remízu, přivezli také fotbalisté Nového Města na Moravě. V sobotním existenčním duelu v Otrokovicích vsadili především na pozornou defenzivu. „Byl to boj o každý metr, bylo znát, že se hraje o hodně. K vidění tak bylo velké nasazení. Kluci odvedli bojovný výkon, za což zaslouží pochvalu,“ potěšilo trenéra Vrchoviny Pavla Procházku.

Toho mrzely nevyužité příležitosti z prvního dějství. „Co my nedáme, to už je umění. Hlavně šance Patrika Demetera a Plichty po gólu doslova volaly. Po našem vyrovnání pak byl ve výborné příležitosti Dolejš, ale už se při zakončení dostal až příliš blízko vyběhnutému gólmanovi,“ popisoval.

Tentokrát to ovšem neplatilo. „Jasně to ve svém zhodnocení shrnul kouč Kroměříže, když řekl, že za zisk bodu mohl být jeho celek rád,“ začal trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice v pátek remizoval na stadionu druhé Kroměříže 1:1. Dalo by se čekat, že vybojovaný bod na druhém celku tabulky je úspěchem.

Není bod jako bod. To si po víkendovém 10. kole Moravskoslezské fotbalové ligy mohou říkat ve Velkém Meziříčí a Novém Městě na Moravě.

