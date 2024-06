1. Co na zranění Michala Sadílka, ale také na komunikaci vedení české reprezentace v této otázce říkáte?

2. Máte ve vašem klubu nějak ošetřené možné zranění hráčů při mimofotbalových činnostech?

PAVEL MAZÁNEK, předseda FC Slovan Havlíčkův Brod

1. Za mě je to selhání vedení reprezentace, které neví, co se jim děje pod rukama. To se přece nemůže stát, aby nevěděli, kde hráče mají. Samozřejmě je to i zodpovědnost těch kluků, ale stále jsou hodně mladí, před takovým ostrým turnajem, jaký nás čeká, by o nich vedení reprezentace mělo vědět.

2. Částečně to řešíme. Třeba pokud se hráč zraní, ale ne v klubu při tréninku či utkání, je to ošetřené tak, že mu nebudou vypláceny odměny. Prostě aby nebyla finanční zátěž na klubu v případech, kdy zranění hráče nesouviselo s jeho fotbalovým výkonem.

JAN ŠIMÁČEK, předseda FC Velké Meziříčí

1. Aby řekl pravdu, něco jsem zaslechl, ale nějak hlouběji jsem tu situaci nesledoval. Dokážu se vžít do situace vedení reprezentace, že to chtěli zatlouci. V první řadě to ale byla velká chyba Sadílka, který takhle zbytečně riskuje před Eurem. Zase bych z toho ovšem nedělal nějaký velký mediální humbuk. Je to pro národní tým ztráta, Sadílek si za vše může sám, nebyl zodpovědný, víc bych v tom nehledal.

2. Ve Velkém Meziříčí, alespoň po dobu, co tu jsem já, jsme někdy nic takového ve smlouvách s hráči neřešili. Jsme přece amatéři, žádní profíci. Samozřejmě by byl rozdíl, kdyby někdo ve volném čase provozoval motokros nebo nějaký adrenalinový sport, to bychom k tomu asi přistupovali jinak. Na hráče jsme vždy na začátku ročníku apelovali, aby doplňkové sporty během sezony omezili. V letní i zimní přestávce od nás ale měli volnou ruku.

JIŘÍ JELÍNEK, předseda FS PBS Velká Bíteš

1. Za sebe mohu po známé podzimní reprezentační kauze Belmondo říci jen tolik, že mě od té doby česká reprezentace příliš nezajímá. Proto nesleduji, co se na reprezentačních srazech děje. Mě totiž zmíněná kauza tak znechutila, že už mě nějaké tříkolky, na něž se mě ptáte, ani nepřekvapují.

2. Ve smlouvách mají hráči stanovené, že by neměli před zápasem provozovat jiné sporty, aby nedošlo k jejich zranění. Jinak jim hrozí pokuta. Ale přiznám se, že jsme to ještě nemuseli řešit.