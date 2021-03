Hradečtí záchranáři na místě ošetřili sedm zraněných dětí. Nejmladší, teprve tříleté, bylo s těžkým zraněním transportováno do hradecké fakultní nemocnice vrtulníkem.

Dalších šest dětí ve věku od 3 do 17 let utrpělo převážně zlomeniny, s nimiž byly převezeny k ošetření rovněž do hradecké nemocnice. Zranění utrpěl také jeden dospělý člověk, kterého utržená atrakce srazila.

Podle policie provozovatel atrakcí v zábavním Fajnparku dal skákací hrad do používání, aniž by ho nechal po dovozu ze zahraničí schválit v České republice a byl v souladu normou ČSN.

"Dále nerespektoval další důležitou povinnost spočívající v dodržování bezpečnostních požadavků a to zejména v provozování této atrakce do síly větru 38 km/h. Vlivem silného větru, který v té době foukal rychlostí 52 km/h, a také špatným ukotvením se skákací hrad, na kterém bylo nejméně sedm dětí ve věku 3 -12 let, odtrhl od kotvících bodů," uvedla mluvčí krajských policistů Iva Kormošová.

Skákací hrad se nejprve převrátil, poté se i s dětmi vznesl do vzduchu a nakonec odlétl do vzdálenosti přibližně 26 metrů, kde dopadl a zastavil se o jiné pevně ukotvené skákací atrakce. Děti během letu a dopadu z hradu vypadly a utrpěly různá zranění.

Podle policistů jen shodou šťastných náhod nedošlo k ještě závažnějším zraněním či dokonce úmrtí. Obviněnému muži hrozí podle vyjádření policie trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let, nebo peněžitý trest.