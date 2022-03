Dva podezřelé zadrželi krátce po činu a o víkendu je vyslýchali. V pondělí ráno je už vezli od děčínského soudu do teplické vazební věznice. „Měli jsme obavu, že by se mohli skrývat nebo utéct před trestním stíháním, popřípadě že by mohli v trestné činnosti pokračovat,“ vysvětlil státní zástupce Vladimír Jan.