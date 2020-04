Iniciativa nese název Vlajka pro hrdiny a rozeběhla se ve středu prvního dubna. Vyzývá širokou veřejnost k vyvěšování vlajky jako symbolu uznání, laskavosti a odvahy.

Mezi „lidi z první linie“ nyní patří zdravotničtí záchranáři, lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté, vojáci, ale i vědci, prodavačky, řidiči, pošťáci, úředníci, medici, švadlenky, vývojáři a tisíce dobrovolníků, kteří se s vypětím všech sil snaží zabezpečit druhé a hlavně ty nejslabší, tedy seniory, jejich potřeby a zdraví.

„Během náročných posledních týdnů jsme byli mnohokrát svědky obrovského osobního nasazení a ochoty pomáhat. Chceme proto vyjádřit úctu všem, kteří nejen v první linii bojují za naše zdraví, i těm, kteří nezištně pečují o druhé,“ komentuje Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště.

Přidají se nejspíš další města

Státní vlajku Mnichovo Hradiště nezvolilo náhodou. Je to prý kvůli tomu, jak se národ semkl, lidé zasedli k šicím strojům nebo začali inovovat a vyvíjet nejrůznější věci, které pomáhají. K tomu měl tento národní symbol 30. března sté výročí své existence.

A myšlenka vyvěšení vlajky se šíří. Města v regionu, ke kterým se informace o iniciativě již donesla, se velmi pravděpodobně přidají. „Ještě jsme o tom nemluvili, ale pan náměstek Marek iniciativu zmiňoval,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková s tím, že by se Mladá Boleslav měla s vyvěšením vlajky připojit.

Z nápadu jsou nadšení také v Benátkách nad Jizerou. „Výborný nápad. Jdu zařídit potřebné, město Benátky i organizace pod něj spadající se připojí,“ zdůraznil benátecký starosta Karel Bendl.

Naproti tomu v Bakově nad Jizerou je situace specifická. Tady totiž vlajku ani nesundávají. „My lidem děkujeme dennodenně. Máme vyvěšenou českou i městskou vlajku,“ okomentoval starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně.





Ostatní města na okrese o akci zatím nemají konkrétní informace. Případnému věšení vlajky se ale nebrání. „Zatím jsem o tom neslyšel. Jen jestli to není brzo, válka ještě neskončila,“ poznamenal starosta Bělé pod Bezdězem Jaroslav Verner. Zároveň ale pochválil bělské obyvatele. „Myslím, že jsou u nás stateční lidé. U nás vždycky, když je problém, tak držíme všichni při sobě,“ doplnil Verner.

Ani Kosmonosy se myšlence nebrání. Podle místostarosty Petra Boubína se na akci vedení města zaměří a pobaví se o možnosti vyvěšení vlajky. Ta by pak na radnicích, úřadech, ale i oknech řadových domácností měla vlát až do konce nouzového stavu.

Připojí se i veřejnost?

Z veřejnosti se k vyvěšení připojí třeba Michal Kvapil z Řepova. „O vyvěšení vlajky uvažuji, podívám se po ní doma a potom ozdobí mé okno."

Nápad oceňuje také Jana Krumpholcová z Mladé Boleslavi. „Vlajku doma nemáme, ale za to máme tři děti, které by jí mohly namalovat. Uvažujeme o tom.“

Renata Ostrá by nápad vylepšila. „Se vší úctou ke všem v první linii mi poděkování tímto způsobem nedává smysl. Tím myslím to, aby se hromadně vyvěšovala státní vlajka v rámci Dne světového zdraví. Kdyby se pro to zvolil jiný znak, který by symbolizoval danou situaci, tak ano všemi deseti, jinak to podle mě na danou věc dostatečně neupozorní, lidé si to nespojí,“ vysvětlila Renata, které se více zamlouvala akce „Není nutno nezpívat“.