Se sušením prádla v bytě není spokojená Jiřina Leflíková. „Bydlím v domovním bloku, kde je sto dvacet bytů a pouze jedna prádelna a sušárna. Tím pádem to vychází, že můžu prát jednou za tři měsíce,“ popsala žena. Také si stěžuje na špatný signál, protože nemůže vrátit satelit zpět na opravenou stěnu.

Vedení královopolské městské části podle mluvčí Olgy Pelcové nedovoluje žádné vrtání do opravené fasády. Jedná se totiž o ojedinělý objekt dokumentující architekturu padesátých let minulého století.

Narušení estetického vzhledu

„Instalací sušáků či jiných předmětů by došlo k nevratnému poškození fasády a narušilo by to estetický vzhled domu. Současně je dílo v záruce a není tedy možný jakýkoli zásah do nové omítky či balkónů,“ potvrdila. Podle ní mohou lidé sušit prádlo v bytech a satelity umístit na střechu domu.

Radnice chtěla stavbě vrátit původní vzhled. „Cílem bylo v plném rozsahu zachovat autentické prvky architektonické výzdoby uličního průčelí, zábradlí balkónů v kombinaci s pevnými deskami se strukturovanou omítkou s hladkým lemem, reliéfní a sochařskou výzdobu a další,“ doplnila mluvčí.

Celková oprava fasád tohoto bytového komplexu vyšla na téměř čtrnáct milionů korun.