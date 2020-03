Návštěvy sem zdravotníci nepustí. Mezi těmi s podezřením na nákazu koronavirem je podle informací krajských hygieniků aktuálně nejvíc těch, kdo se vrátili z dovolených v Itálii během jejich jarních prázdnin. Ty měli v uplynulém týdnu lidé z Děčínska a Litoměřicka.

V pondělí 2. února ve čtvrt na deset v noci dorazily výsledky z Prahy, hned potom někteří pacienti odešli. „Jeden pozitivní tu zůstává a jeden pacient v těžším stavu vyžaduje nemocniční péči bez ohledu na koronavirus,“ shrnul primář infekce Pavel Dlouhý.

U pozitivního pacienta má jít o ženu z Děčínska, která byla ubytovaná na stejném hotelu v Itálii, kde trávil dovolenou i jiný Děčíňan, u kterého už potvrdili nákazu. Toho z Ústí převezli o víkendu ještě na Bulovku, žena nejspíš už zůstane v Ústí. Její nález z Prahy ještě potvrzují experti druhou analýzou v Berlíně.

Bulovka není jediná

To, že nemocní už nemusejí putovat na pražskou Bulovku, je novinka. A nejspíš už ve středu má podle informací Deníku vydat ministerstvo zdravotnictví nový pokyn ohledně lidí s podezřením na koronavirus i s potvrzením nákazy s lehčím průběhem. Nově by mohli prozatím zůstat, nebo se i léčit v domácí izolaci. „Pokud by došlo k nárůstu případů, je naprosto racionální, aby lidé leželi doma. Tak jako s jiným lehkým respiračním infektem,“ míní o záměru primář Dlouhý.

Infekční oddělení v Ústí by tak v případě, že počty infekcí narostou, bylo pro vážnější případy s nákazou z Ústeckého kraje. Zdravotníci by tu pacientům zajistili kyslík, infuze, případně antibiotika. Pro ještě těžší případy, zejména starší pacienty, by tady byla intenzivní péče, případně ventilátor.

Náročné to nyní na ústeckém infekčním mají i sestry, které pracují s velkým nasazením. „Lidé jsou vystrašení, hodně uklidňujeme,“ popsala jednu z tváří nynější práce sestra ústecké infekce Brigita Wohlová.