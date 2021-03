Někteří členové rodiny dokonce ještě zůstávají po požáru v nemocnici. Pomáhají jim příbuzní z jejich asijské komunity. Nejenže se o ně starají, ale také se podílejí na vyklízení vyhořelého obchodu. Město jim na to, jak uvedl starosta Zbyněk Šimbera, přistavilo kontejner. Ale právě ten láká nenechavce, kteří se snaží věci přehrabovat, a vybírat ty, které jsou ještě použitelné.

„Celý den jsme uklízeli věci z domu, který vyhořel, a večer přišli lidi hrabat do kontejneru před dům. Pokud potřebujete boty, kabelky, tašky, tak přijďte ve dne, když se uklízí. Zeptejte se, jestli vám něco dáme a ne že budete hrabat v kontejneru a dělat bordel,“ uvedl Do Hiep ve facebookové skupině Duchcováci bez cenzury.

Členové této skupiny pod příspěvkem jednání takových lidí odsuzují a označují to za hyenismus. „Přesně jsem věděla, že se najdou takoví dobytkové, kteří budou rabovat. Nejspíše feťáci. Je to děsný, co se děje. Místo aby pomohli, dělají další bordel,“ píše se v komentářích.

Vybírání obsahu popelnic a kontejnerů lze hodnotit jako přestupek, případně jako trestný čin. Odpad v kontejnerech patří majiteli nádoby, který si ji objednal. Případná pokuta pak může dosáhnout řádu desítek tisíc korun, vyloučen není ani trest vězení.

V požárem postiženém domě bydlela početná asijská rodina, která provozovala i obchod. K požáru domu v Teplické ulici v Duchcově se v pátek 5. března večer sjelo deset hasičských jednotek. Osm obyvatel domu museli záchranáři transportovat do nemocnic. „Čtyři dospělé osoby pro dechové potíže v důsledku nadýcháním kouřem do teplické nemocnice, jedna dospělá osoba a dvě děti se stejnými potížemi do mostecké nemocnice. Jeden chlapec utrpěl vážná zranění a byl transportován s popáleninami do popáleninového centra do nemocnice Královské vinohrady,“ upřesnil Prokop Voleník ze záchranné služby. Dalších osm lidí pak museli policisté během zásahu evakuovat z okolních domů.

Příčina požáru je v šetření. „Případ není uzavřený. Událost zatím šetříme jako obecné ohrožení z nedbalosti. Prověřujeme ale i další možné verze,“ uvedla mluvčí policie Alena Bartošová.