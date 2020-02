Na Veveří praská potrubí. Rekonstrukce nebude, vymění pravděpodobně jen koleje

Dva dny chodila pro vodu do cisterny Dominika Cardová, která už tři roky žije v brněnské ulici Veveří. Praskl tam totiž vodovod. „Stalo se to večer a cisternu přistavili až ráno,“ řekla. Podle ní to nebyla první nehoda, zažila je už několikrát. O to víc byla nejen ona překvapená, že při letošní plánované opravě části ulice město nepočítá s rekonstrukcí vodovodu.

V brněnské ulici Veveří praskl letos v lednu dvakrát po sobě vodovod. Jeho zásadní rekonstrukce se však v létě, kdy se tam budou vyměňovat tramvajové koleje, nechystá. | Foto: Deník / Ondřej Požár

„Nechápu, proč to neudělají. Je přece jasné, že trubky budou praskat dál,“ řekla Cardová. Mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová potvrdila, že letos na Veveří ve směru na Žabovřesky řešili už dvě havárie vody. I přes velké dopravní zatížení však podle ní nepatří vodovodní řad v této ulici k problematickým. „Loni jsme tam neřešili žádnou havárii a předloni jen jednu,“ řekla mluvčí. Brněnská náměstí v novém. V létě příchozí ochladí nové stromy i vodní prvky Přečíst článek › Obdobná je podle ní situace i na vodovodním řadu, který vede po druhé straně ulice Veveří. "Tou vedou dva vodovodní řady, po každé straně ulice jeden. Jde o vodovody o průměrech sto a sto padesát milimetrů," vysvětlila Hermanová. Od června do konce srpna tak budou dělníci na Veveří opravovat jen tramvajové koleje. Jejich výměna je nutná, protože tamtudy bude od prvního září jezdit tramvaj číslo jedna.



Důvodem je, že ulicí Veveří povede objízdná trasa této linky kvůli výstavbě Velkého městského okruhu Žabovřeská. „Půjde tam jen o dílčí opravy vodovodu. Rozsáhlou výměnu nelze stihnout. Rekonstrukce Veveří včetně sítí se připravuje,“ vzkázala Radka Loukotová z magistrátu. Otrávila se prášky na uklidnění. Kvůli rozchodu s přítelem Přečíst článek › Pokud by podle Hermanové měli stavbaři s výměnou tramvajových kolejí udělat i opravu inženýrských sítí, musela by být doba rekonstrukce rozhodně výrazně delší. "Dopravní uzavírku však využijeme k takzvanému vyvložkování kanalizace bez nutnosti kopání, a to od Smetanovy ulice směrem ke Konečného náměstí," dodala Hermanová.

