Ostravský policista, kterého zabila opilá řidička, byl povýšen in memoriam

Policejní prezident v pondělí povýšil do hodnosti praporčíka in memoriam podpraporčíka Pavla Kikloše (31 let) z Ostravy. Policista zemřel 5. července v Praze při dopravní nehodě, kterou zavinila opilá a zdrogovaná řidička.

Při dopravní nehodě v Praze zemřel ve služebním voze dvaatřicetiletý policista. | Foto: Jan Švejdar, twitter