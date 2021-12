Kdo a proč ji do kolejiště srazil, policie dosud nezjistila. Chybí totiž to zásadní, svědci. „Kriminalisté případ vyšetřují. Pokud by někdo mohl pomoci svědectvím, ať se obrátí na bezplatnou linku 158,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

K inkriminované události došlo ve čtvrtek 25. listopadu v 6 hodin ráno. „Jela jsem z Kutné Hory do Čáslavi na praxi. Když jsem vystoupila na nádraží a šla od vlaku, člověk, který šel proti mně, do mě hrubě vrazil a já jsem spadla do kolejiště, nohu jsem měla úplně zkroucenou pod sebou. Nikdo mi v tu chvíli nepomohl,“ popsala děsivou událost sedmnáctiletá dívka.

Náročná operace

Ta od té doby ve škole nebyla a prodělala náročnou operaci. Nyní ji čeká kontrola u lékaře a následná rehabilitace. „Lékař mi řekl, že možná nikdy nebude mít hybný kotník. Přála bych si, aby se ten člověk sám přihlásil a uvědomil si, co způsobil,“ uvedla maminka Lenka.

Té prý krátce poté, co událost zveřejnila na svém facebookovém profilu, přišla zpráva. V ní ji autor zprávy popsal, že kdysi jezdil do Čáslavi stejným ranním vlakem a už v tu dobu se údajně na nádraží pohyboval člověk, který vrážel do lidí.

„Samozřejmě nevím, jestli je to pravda, ale děsí mě to. Stejně jako to, že dceři z těch kolejí nikdo nepomohl, vyškrábala se odtamtud sama a zavolala mě,“ uzavřela evidentně stále otřesená matka.