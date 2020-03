Případ objasnili kriminalisté z Frýdecko-Místecka, které před několika dny kontaktovali odborníci z Národního památkového ústavu. Ti zachytili informaci o prodeji sochy na inzertním portálu. Muž sochu nabízel za pětašedesát tisíc korun, což je podle sdělení policie podstatně méně, než za kolik ji v roce 2005 koupil.

Policisté pak v krátké době zjistili, že památka by se mohla nacházet na Frýdecko-Místecku nebo Rokycansku. Muž, který sochu na internetu nabízel, měl vztah k oběma regionům. Při následných domovních prohlídkách kriminalisté sochu našli v hospodářské usedlosti na Rokycansku.

„Je to člověk, který se zajímá o historické předměty, zajímá se o hudební nástroje. Orientuje se v uměleckých dílech, ať už to jsou obrazy nebo sochy. Můžeme říct, že je to sběratel umění. Uvedl, že sochu nabyl v dobré víře,“ řekl frýdecko-místecký kriminalista Jan Syslo s tím, že socha byla pečlivě uskladněna. „Choval se k ní tak, aby nebyla poškozena,“ doplnil Syslo.

Spojitost mezi sběratelem a zloději, kteří již byli za krádež této sochy i dalších památek odsouzeni, policisté neprokázali. Muž není v té chvíli z ničeho obviněn. Případ je prověřován jako legalizace výnosu z trestné činnosti.

Kde je socha teď?

Socha je uložena na bezpečném místě. „Národní památkový ústav si ji poté převezme a rozhodne o dalším předání,“ řekl Syslo. Experti budou mimo jiné zkoumat, zda nedošlo k jejímu poškození či úpravě.