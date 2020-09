V Ostravě otevřel nový zubař. Lidé nocovali u ordinace, pak přišla obří fronta!

/FOTOGALERIE/ V Ostravě-Lhotce začali v pondělí přijímat pacienty do nově otevřené zubní ordinace. Majitelé, kteří se přistěhovali z Brna, čekali velký zájem. To, co ale viděli, když ráno přicházeli do práce, jim vyrazilo dech. Přestože registrace pacientů začala v sedm hodin, lidé se spacáky nocovali před ordinací už od dvou rána! V nejexponovanější čas se fronta blížila dvěma stům metrům!

Fronta lidí kteří se chtějí přihlásit k novému zubaři, 14. září 2020 ve Lhotce. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Něco nevídaného dnes zažívá ostravská městská část Lhotka, kde se, v nadsázce řečeno, koná velká společenská událost. Registrovat se do nově otevřené zubní ordinace přichází tolik lidí i z nejrůznějších měst v okolí, že se na všechny ani nedostane! Ve dvojstupu, trojstupu, místy i ve čtyřstupu. A v délce nejčastěji sto metrů. Takovouto frontu lidé čekají většinu pondělního rána a dopoledne na registraci k novému zubaři. Z gheta oblíbená adresa. Město Ostrava chce změnit tvář Bedřišky. Za 472 milionů Přečíst článek › Z bývalé policejní služebny v Petřkovické ulici naproti prodejny Hruška zrovna vychází spokojený pacient. „Přijali mě! Ptal jsem se, kolik ještě budou brát pacientů, říkali, že nevědí, protože někdo hlásí jen sebe, zatímco někdo celou rodinu,“ hlásí Petr Šustek z Hatě, jehož ošetřující zubařka skončila, a tak hledal nového lékaře. Neztrácejí optimismus Kolem půl desáté dopoledne stojí tou dobou ve frontě asi třicátý Jan Kočnar. „Jsem tu od půl šesté. Říkal jsem si, že ty bezmála dvě hodiny předem budou dostačující, no nebyly,“ směje se muž, jenž bydlí v Moravské Ostravě nedaleko domu kultury. Jeho ošetřující zubařka zemřela a řeší obdobný problém, jako téměř všichni ve frontě. „Jen doufám, že nebudete muset doplnit informaci, že tento pán nakonec odešel s prázdnou,“ dodává než se přesouvám na úplný závěr fronty, kde Kočnarem nastíněný scénář skutečně hrozí. Registr vozidel bude v Ostravě uzavřen i další dny. Přibylo nakažených úředníků Přečíst článek › Až po čtvrt na deset se totiž na konec stále stometrové fronty zařadil pan Marek z Hlučína. „Co tady tak stojím, propočítal jsem si, kolik je pracovních dní a kolik lékař může za den vzít lidí. Snad to vyjde, ale pokud ne, nebudu překvapen,“ říká mladý muž, který o přijímání nových pacientů věděl asi pět dní předem, takovou frontu ale nečekal. Od jara ošetřujícího lékaře hledá i další muž z Hlučína, ten však kolem desáté hodiny stojí ve frontě naopak jako první. „Předtím jsem měl léta jednoho zubaře. Když jsem se k němu před dvaceti lety hlásil, nebyl žádný problém. Ke komu jsem zašel, ten by mě bral. Za komančů to bylo jinak,“ soudí muž, než se před ním otevřou dveře a pět hodin čekání se mu konečně zúročuje. K TÉMATU Když jsme to viděli, ani se nám nechtělo začít, říká majitelka



Zdroj: Deník / Lukáš KaboňS manželem, který pacienty bude ošetřovat, se přistěhovala z Brna a v červnu ve Lhotce otevřeli novou ordinaci. Lucie a Karel Denkovi nabrali telefonicky 400 lidí, a jelikož linka byla přetížená, pro druhou vlnu zvolili osobní registraci pacientů. „Zatím můžeme vzít maximálně 1500 lidí, přičemž momentálně máme dnes nabraných kolem 500 lidí, nyní budeme nabírat další asi 300 lidí, protože musíme mít čas ošetřovat ty, které jsme nabrali,“ vysvětlila Deníku v pondělí kolem 10. hodiny manželka ordinujícího zubaře a jednatelka společnosti Doktor Zoubek Lucie Denková s tím, že kdo v ten den zaregistroval, bude mít termín v polovině listopadu.



„Upřímně řečeno, ten zájem nás nepřekvapil, protože jsme na Ostravsku snad jediní, kdo nabírá nové lidi. Máme už i pacienty z Mořkova, Frýdku-Místku či Suchdolu nad Odrou,“ zmínila jedna ze dvou žen, které v pondělí nabíraly nové pacienty. „Když jsme ráno viděli tu frontu, ani se nám nechtělo do práce. Nejde ani natrénovat situaci, kdy někoho už budeme muset odmítnout. Zavčasu ale řekneme stop, přičemž asi na padesát lidí si můžeme vzít kontakt, a pokud někdo vypadne z registrace, můžeme je obvolat,“ dodala Denková, podle níž je možné denně ošetřit v průměru dvacet pacientů. To tady bylo naposled za totality! komentoval frontu starosta V nejfrekventovanější čas fronta dosahovala až dvou set metrů k nedalekému statku, jak dosvědčil lhotecký starosta Josef Šrámek, který do těch míst vidí z okna svého úřadu. „Ráno jsem kolem fronty šel a musel jsem si ji vyfotit. To tady ještě nebylo! Naposledy snad za totality ve frontě na banány a mandarinky,“ smál se Šrámek. O půl sedmé ráno dostal sms zprávu od místostarosty, který jel kolem ordinace ve tři hodiny ráno. „Tehdy prý fronta dosahovala až k zastávce u hlavní silnice, tedy asi třicet metrů,“ prozradil Šrámek, podle kterého je „jeho rajón“ co do kultury a sportu ostravská VIP adresa a toto vnímá jako další zkvalitnění života ve Lhotce. Archeopark v Chotěbuzi se po dvou letech znovu otevřel. A lidé se bavili! Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu