Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) změnila SŽ svůj postoj, což umožní obnovení provozu. Doposud totiž požadovala, aby kraj objednal pravidelnou dopravu. Nyní podle Řeháka SŽ stačí turistické spoje. Proč ke změně postoje došlo, SŽ neupřesnila.

„Kozí dráha má velmi blízko ke spuštění. SŽ je ochotná alespoň část dráhy spustit ještě letos, mohla by to být otázka týdnů nebo nanejvýš několika málo měsíců,“ řekl náměstek hejtmana.

Řehákova slova potvrdila mluvčí SŽ Radka Pistoriusová s tím, že by se mezi Děčínem a Telnicí mohl pohybovat vždy jen jeden vlak, což je jednodušší a především levnější na zabezpečení provozu. Právě státní organizace bude případnou opravu platit.

„Letos v létě opravíme úsek mezi Děčínem a Telnicí, odhadované náklady jsou 50 milionů korun pro režim jeden vlak na trati,“ uvedla Pistoriusová a dodala, že o rekonstrukci dalších částí trati směrem na Krupku a Oldřichov u Duchcova se bude teprve jednat.

Výroční vlak

Letos by tak mohly vyjet první vlaky mezi Děčínem a Telnici, nejpozději od příštího roku chce kraj tuto trať zařadit mezi turistické linky. Během sezony by zde měly jezdit o víkendech až čtyři páry vlaků, kraj by to mělo vyjít na přibližně dva miliony korun. Tedy stejně jako u jiných turistických linek. Nyní kraj hledá dopravce, který by byl schopen splnit i technické podmínky jednoho vlaku na trati.

Už teď je jisté jedno datum, kdy motoráky na Kozí dráhu vyjedou. „Dráha letos slaví 150 let, proto chceme 2. října, na kdy výročí připadá, vypravit výroční vlak,“ dodal Řehák.

Pro běžnou dopravu je ale dnes trať mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova prakticky nevyužitelná, až na několik výjimek na Teplicku má totiž většinou zastávky na okrajích obcí nebo zcela mimo ně. Lidé využívající veřejnou dopravu by tak pravděpodobně upřednostňovali autobusy stavící v centrech měst a vesnic. Stejně jako tomu bylo před koncem pravidelných jízd vlaků v roce 2007. Tehdy navíc využití trati komplikovala i špatná návaznost spojů.

Podle představ kraje by dráha měla propojit celé Podkrušnohoří a dovézt turisty nejen do Telnice, ale také například do hornické Krupky nebo k lanovce na Komáří vížku. „V úseku Krupka – Oldřichov by se vlaky na Kozí dráze mohly stát běžným dopravním prostředkem, takovou ambici ta děčínská část nemá,“ přiblížil možnou budoucnost trati Jiří Řehák.

Přeměna na cyklostezku

Několik posledních let se mluvilo v souvislosti s Kozí dráhou o její přeměně na cyklostezku, která měla propojit údolí Labe s Krušnými horami. Její vybudování prosazoval především Děčín. „Rekonstrukce celé trati a uvedení do provozu vyjde na stovky milionů korun. Pokud by to mělo být o takových penězích, je otázka, zda je nedat do cyklostezky, která do regionu prostřednictvím cestovního ruchu přinese peníze zrovna tak,“ zmínil děčínský primátor Jiří Anděl (ANO) efektivitu vynaložených prostředků s tím, že pokud bude dráha skutečně zprovozněna, mohl by se Děčín podílet na objednávce vlaků.

Poslední pravidelné vlaky projely celou Kozí dráhu z Děčína do Oldřichova u Duchcova v prosinci 2007. Přestože po trati jezdily turistické vlaky, její stav se postupně zhoršoval. Jako první byl výlukou uzavřen úsek z Chlumce do Oldřichova, který je nyní částečně rozkradený. Před šesti lety pak přestaly jezdit příležitostné vlaky mezi Děčínem a Telnicí.