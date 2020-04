ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Inspiroval mě článek, který jsem viděl ve Washington Post. Sledoval jsem všelijaké grafy a říkal si, jak moc odborné to všechno je. Přitom mám dva mladší bratry a těm jsem to chtěl vysvětlit jednodušeji. Proto jsem dostal nápad naprogramovat webovou aplikaci, která simuluje šíření koronaviru v návaznosti na různá vládní opatření. Výsledkem je webová stránka, kde probíhá názorná simulace a ta demonstruje efekt různých státních opatření na šíření viru,“ popisuje svůj projekt Bertram Škařupa.

Simulaci lze nalézt na adresách: c19model.cz nebo c19simulation.com/cs.

„Snažil jsem se aplikaci udělat co nejjednodušší na pochopení, aby si z toho odnesli něco i ti nejmladší. Takže také zábavnou formou, použil jsem emotikony. Například mého osmiletého bratra to velmi zaujalo, porozuměl problematice a moc ho to baví,“ doplňuje osmnáctiletý tvůrce, podle něhož jsou vládní opatření stále brány na lehkou váhu.

„U některých skupin obyvatelstva, hlavně mezi mladými, by mohla tato jednoduchá aplikace pomoci popularizovat nutnost těchto opatření,“ věří Bertram.

Co jeho simulace znázorňuje? Umí ukázat vliv vládních opatření jako je karanténa, zavírání škol či hranic na rychlost šíření a na vytížení kapacit nemocnic, náročnější uživatelé mají možnost si jednotlivé proměnné individuálně specifikovat - například nastavit počet lidí, úroveň infekčnosti nebo úmrtnosti.

Babickou školu pro mimořádně nadané děti s názvem Open Gate, kde Bertram Škařupa studuje, založil v roce 2005 Petr Kellner.