V Úrazovce odmítli dívky s koronavirem. Ředitel: Nejevily žádné příznaky nemoci

Trojice zahraničních studentek přijíždí v sobotu nad ránem do brněnské Úrazové nemocnice. Mají podezření, že se v Itálii nakazily koronavirem. Zdravotní sestra, která má právě službu, však neumí anglicky, a tak je zavede ke sloužící lékařce. Ta trojici posílá do Fakultní nemocnice Brno, nikoliv však sanitkou, ale taxíkem. U dvou z dívek se přitom později nákaza koronavirem potvrzuje. Vedení Úrazové nemocnice za to nyní čelí kritice města.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot