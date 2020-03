Nemocná nyní leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Podle Hany Pokorné z krajské hygienické stanice se studentka ve městě pohybovala krátkodobě a přišla za tu dobu do styku se dvěma ženami. Obě jsou aktuálně ve čtrnáctidenní karanténě.

„V případě, že by se u nich objevily příznaky onemocnění, zkontaktují praktického lékaře. Nemáme informace, že by se v kraji vyskytovalo onemocnění koronavirem,“ ujistila.

Hygienici kvůli šíření nemoci zřídili speciální linku. „Je určená pro ty, kteří se vracejí z virem zasažených míst. Jako je Lombardie, oblast Benátek nebo jižní Korea,“ doplnila Pokorná.

Hejtman Bohumil Šimek po jednání bezpečnostní rady kraje oznámil, že se kraj se zatím žádné akce s větším počtem návštěvníků rušit nechystá.

Bezpečnostní rada státu se rozhodla kvůli nákaze omezit některé lety. Podle vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka se týká i linky z italského Bergama. „Po konzultaci se všemi stranami budeme čekat na oficiální vyjádření dopravce,“ uvedl mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec.

Dopravce RegioJet pozastaví od konce tohoto týdne veškeré autobusové spoje mezi Českou republikou a Itálií. „Jedná se o autobusové linky Praha – Brno – Benátky – Řím a zpět a Praha – Miláno a zpět,“ zmínil mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje jedoucí příští týden, dopravce umožní vrácení peněz bez stornovacího poplatku.

Nákaza v kraji:



Američanka, která se nakazila koronavirem, byla v noci na sobotu v Brně.

Další nemocní podle hygieniků zatím v kraji nejsou.

Ministr Havlíček potvrdil, že omezení letů se týká i linky z Brna do italského Bergama.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová zase v pondělí rozhodla v souvislosti s koronavirem o zastavení výuky v areálu školy a vyhlásila pro studenty samostudium. Opatření platí od úterý do 15. března s možným prodloužením.

„Uzavřená bude studentská menza nebo knihovna. Studenti by měli vstup do kampusu výrazně omezit. Rektorka také až do odvolání zakázala od příštího týdne všechny hromadné akce v areálu školy,“ uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.





Aby se člověk koronavirem nakazil, musí být s nemocným v těsném kontaktu. „Přibližně do vzdálenosti 1,6 metru, kontakt současně musí trvat alespoň patnáct minut a více,“ upozornila hygienička Pokorná.