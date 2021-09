V pátek pořadatelé také upozornili na změnu v programu. Vzhledem k tomu, že frontman slovenské kapely No Name Igor Timko skončil v nemocnici, nahradí ho v sobotu na pódiu Xindl X.

Ochranka po 19. hodině začala kontrolovat a páskovat lidi čekající ve frontě a situace se uklidnila. "V rámci urychlení odbavení vstupenek budou v sobotu pokladny otevřeny již v 10.00 hodin. Doporučujeme se jít k pokladně odbavit s předstihem a potom již v klidu přijít do areálu, který se bude otevírat ve 12.00 hodin, na tu svou kapelu," uvedli po 19. hodině organizátoři na sociální síti Facebook.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.