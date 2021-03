„Nadále čekáme na vyjádření statika, to bude snad do konce týdne,“ oznámila Dagmar, předsedkyně bytového družstva výbuchem postiženého paneláku na ostravském sídlišti Hrabůvka. Sama našla „azyl“ u přátel.

Potvrdila, že odborná firma v domě už začala zajišťovat byty (zejména ten Pavlův, pak Zdeňka nad ním a Světlany pod ním).

Dagmar se též zúčastnila „poradního sboru“ na radnici obvodu Jih, který vyhlásil sbírku na pomoc nájemníkům. „Výborná spolupráce,“ poznamenala k přístupu úřadu. Poděkovala i zasahujícím hasičům a policistům, co od středy 24. února pracovali v jejím bydlišti. Před tím se každopádně objevily velkoobjemové kontejnery na zničené věci i zkažené jídlo.

„Zůstáváme u sestry,“ navázala Petra z předposledního patra. Jíž se poštěstilo dva dny po explozi a následném požáru najít (když je tam na chvíli pustili pro pár drobností) v koupelně ztracenou kočku Čikitu. Její rodina, stejně jako Světlana s malou dcerkou z přízemí, využila solidarity lidí z okolí. Ti věnovali oblečení, ručníky, drogerii, hračky, ale i nábytek.

„Jedna hodná dala paní celou obývací stěnu. Dále tu mám varnou konvici, vysavač, hrníčky a jiné nádobí,“ nechala se slyšet Jana ze sousedství. Vytvořila na Facebooku skupinu „Pomoc lidem v tíživé situaci Hrabůvka“ a překvapilo ji, kolik ochotných tam zareagovalo. Našla by se třeba televize (bez set top boxu). Nabídli se chlapi na vyklízení a stěhování.

„Přišla prosba o dámské oblečení, nejlépe Ostrava, když se nesmí mimo okres,“ upřesnila Jana s tím, že velikost poptávali M či raději L. Od pana Němce dokonce dostali šampaňské – i s dodatkem, že bylo na Mezinárodní den žen! Janina sbírka sice s finančními dary nepočítala, ale obvod Jih tu peněžní vyhlásil; přispět se dá na účet 123-1957160267/0100.

Speciální konto u Komerční banky otevřeli druhé březnové úterý a hned se vybraná částka šplhala ke dvaceti tisícům korun. Radnice chce přerozdělovat výtěžek postupně, co nejdříve. Sami úředníci z Jihu se pustili do vybírání dalších peněz. Například na koupi peřin. Sociálka dokonce řešila o víkendu situaci paní, co se chtěla projít a neměla zimní boty…

„Sbírka na Provaznickou 76 potrvá do konce června, výtěžek však nepůjde osobám, u nichž by poskytnutí bylo v rozporu s obecnými morálními zásadami. Stručně řečeno: Lidé, kteří explozi nelegální výrobou metamfetaminu způsobili, neobdrží nic!“ vzkázal starosta Martin Bednář. Pavel, u něhož v kuchyni vybuchla varna pervitinu, bydlení hned tak potřebovat nebude. Přežije-li (je stále ve vážném stavu na JIP), zavřou ho.