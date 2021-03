"To že hasič – i ten profesionální – je 24 hodin ve střehu, a ještě u toho přemýšlí, potvrzuje příběh záchrany zraněného výra velkého," začíná s popisem příběhu mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Zraněného výra spatřil hasič ze stanice v Ostravě-Porubě při pondělním ranním rozvozu vakcín proti covidu-19 po Moravskoslezském kraji, a to ještě za tmy. Uprostřed protisměrného jízdního pruhu na Novojičínsku viděl „něco“ ležet.

„Myslel jsem si, že to je papír, ale když jsem kolem projel, tak jsem si všiml, že se blýskly oči. Proto jsem zastavil, couvnul zpět, odstavil služební auto na krajnici a zapnul majáky. Byla tma, tak ať jsme vidět,“ popsal následně první fázi záchrany.

Přišel blíž a zjistil, že jde o mladého výra velkého (bubo bubo). "Bylo zjevné, že má zlomené levé křídlo. Hasič ho překryl dekou a odnesl opatrně mimo komunikaci, aby ho někdo nepřejel. Do služebního auta jej totiž nemohl naložit – z hygienických důvodů ve vztahu k vakcínám," dodal Kůdela.

„Zásah zastavil čtyři vozidla, která asi dvě minuty počkala, než jsem výra dal na pole do trávy, aby ho nic nepřejelo. Díky služebním majákům nepřejel nikdo ani mě,“ podotkl hasič.

Neschopen letu

Po odpoledním návratu domů z práce byl porubský hasič notně zvědav, jak se s nenadálou situací výr popral a zda náhodou nezůstal na místě – kvůli případnému odvozu do Záchranné stanice v Bartošovicích. „Vzal jsem s sebou i svého psa Baxe Hostýna Huntera, který je lovecky veden a umí pernatou zvěř vyhledávat a vystavovat,“ přiblížil zachránce.

Na místě, kde ráno krásného ptáka nechal, již nebyl, ale i tak jej lovecký pes během pár minut dohledal. Seděl částečně skryt pod křovím na okraji lesa a pole. A nebyl schopen letu. Výra proto opět hasič opatrně zabalil do deky, vložil do připravené klece a zavolal do Záchranné stanice Bartošovice.

"Výr prožil svoji první noc mimo přírodu v garáži rodinného domku. Úterní ráno odcestoval se svým zachráncem na stanici v Ostravě-Porubě, která je součástí integrovaného výjezdového centra, kde si jej po poledni vyzvedli pracovníci Záchranné stanice Bartošovice (okres Nový Jičín)," dodal Kůdela.