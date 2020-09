V úterý 15. září po poledni došlo k explozi v muničním skladu v Bílině v Chudeřicích. Vjezdy do města byly uzavřeny, na místo mířily další hasičské jednotky. "Objízdné trasy vedou přes Kostomlaty nebo přes Braňany," uvedla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Probíhala také evakuace lidí z okolí. "K evakuaci občanů z místa bydliště nedochází, je to již za hranicí pět set metrů. Evakuována je sklárna v Chudeřicích a lidé z dalších firem v areálu a v okolí," poskytla vyjádření starostka.

Záběry z místa zásahu v Bílině: pic.twitter.com/vz0JjIhwVt — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2020

"Aktuálně na místě probíhají dohašování a chladící práce. Při požáru nebyl podle dosavadních informací nikdo zraněn a nevyžádal si žádné oběti na životech," uvedla na Twitteru Policie ČR.

Munice vybuchla a hořelo v policejním muničním skladu v areálu speciálních staveb. Mohlo by jít údajně o starší munici, například nalezenou nebo zabavenou, která byla určena k likvidaci. Trosky jsou rozmetány až pět set metrů od místa výbuchu. Příčiny výbuchu bude policie prošetřovat.

Podle vyjádření vedení radnice město o umístění muničního skladu na svém území nevědělo. "Neměla jsem ani ponětí, že tu něco tak nebezepečného máme. Netušil to ani nikdo z bezpečnostní rady města. Zvažujeme stížnost na policejní prezidium," řekla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

"Slyšel jsem tři exploze. Vždy v několikaminutových intervalech, třetí byla největší. Vždy byl viditelný sloup kouře," uvedl pro Deník jeden ze zaměstnanců firmy, která má sídlo nedaleko výbuchu. Exploze byla slyšet i ve vzdálených obcích, ale například také až v Teplicích či Proboštově, který je vzdálen více než patnáct kilometrů.

"Bylo to podobné bouřce, myslím, že to byly tři rány. Ale slyšeli jsme to až v Krupce," popsala Marie Nováčková. "Byla to pořádná rána," svěřila se na sociálních sítích Eva Langrová z Dubí.

Policisté nejdříve na místě ohrazovali prostor, kvůli riziku dalších detonací se nejprve nemohli hasiči k objektu přiblížit. Poté začali s ochlazováním objektu. Situaci monitoruje policejní vrtulník. "Událost byla nahlášena ve 12.57 hodin," uvedl Milan Rudolf z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Pravděpodobně šlo o policií utajované místo pro skladování munice. Ponětí o něm neměli hasiči. „Nebyl jsem informován o tom, že něco takového v okrese máme. Potažmo na území nějakého města,“ konstatoval ředitel teplické stanice HZS Ústeckého kraje Adolf Langer. Sklad byl situovaný kousek od hlavní silnice, po které přes Bílinu projedou denně tisícovky aut.

„Událost se nijak nedotkla hlavního výrobního závodu AGC Automotive Czech v Chudeřicích, který nadále bez jakéhokoliv omezení vyrábí. V našem odloučeném pracovišti v té době pracovalo 65 zaměstnanců. Nikdo z nich nebyl zraněn, všichni jsou v pořádku. Tito zaměstnanci byli evakuováni do bezpečné vzdálenosti od místa exploze. Na tomto pracovišti jsme byli nuceni přerušit výrobu. Nyní čekáme na další informace záchranných složek. Omezení výroby se nijak nedotkne plynulosti našich dodávek zákazníkům,“ uvedl za odloučené pracoviště AGC Automotive Czech v Bílině Martin Jonáš.

Traverza vyletěla až na silnici

Redaktor Deníku viděl jednu z traverz, která zřejmě odletěla po explozi ze střešní konstrukce, ležet mimo areál závodu na silnici. Další kusy z explodovaného objektu viděli zaměstnanci tamních firem. "Zrovna jsem přijížděl do areálu, když to bouchlo. Úplně jsem v autě nadskočil. Pak jsem uviděl už jen kouř,“ uvedl jeden z řidičů soukromé firmy sídlící v místě exploze v Bílině. Další muž poukázal na to, že u svého auta našel šrapnel explodované munice a odevzdal ho policistům.

Tři hodiny po výbuchu mohli zaměstnanci do vzdálenější části areálu. Ale pouze pro své věci a v doprovodu pověřené osoby. Pak se museli vzdálit.

Pohled do minulosti



Poslední velkou explozi zažily Teplice před 4 lety. 20. května odpoledne explodovaly lahve s kyslíkem a acetylenem. K výbuchu plynu došlo v areálu firmy na likvidaci autovraků a sběrny v Řetenicích. Zaměstnanci tu odstraňovali pomocí hydraulických nůžek ventily z lahví s kyslíkem a acetylenem, přičemž došlo k výbuchu a následnému požáru v areálu.



Jeden z pracovníků utrpěl popáleniny, se kterými byl vrtulníkem transportován na traumacentrum do pražské nemocnice. Další člověk, který se nacházel v blízkosti místa výbuchu, měl problémy se sluchem. V důsledku tlakové vlny vzniklé při explozi došlo také k rozbití oken v okolních nemovitostech, včetně nedaleké základní školy. Došlo také k poškození několika vozidel v areálu sběrny a její blízkosti.



Tlaková vlna poničila školu, která s areálem sběrny aut sousedí. "Zasáhlo to okna, třiatřicet jich máme poničených. Štěstí bylo, že na hřišti nebyli naši žáci z družiny," uvedla ředitelka školy Mgr. Bc. Milena Hodková. Poničen byl podle ní prakticky každý pavilon v areálu školy. Tlaková vlna svalila na zem fotografa a učitelku, kteří v tu dobu zůstali po fotografování žáků na zahradě školy. Děti už naštěstí odešly.