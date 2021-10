Nesouhlasné projevy si předsedové vlád vyslechli, když zamířili na oběd do restaurace na zámečku Větruše. Tady na ně kolem půl druhé kromě novinářů čekali i demonstranti. Politici přijeli lanovkou. Po výstupu na ně aktivisté křičeli například hesla „Hanba“ nebo „Putin's Slut“. Politici se u nich nezdrželi.

Nevyfotili se ani na červeném koberci připraveném před zámečkem na fototermín pro novináře, avizovaný tiskovým oddělením vlády. Několik z aktivistů bylo z Prahy ze sdružení Powers of Europe a Kaputin. „Tito dva pánové to dělají úplně stejným způsobem,“ komentovali politiky. „Po celé Evropě se spolčují populističtí a autoritářští politikové a snaží se o rozbíjení EU, vyvolávání nenávisti, agresi vůči uprchlíkům, menšinám. To nakonec může vést k tomu, že se dostaneme do sféry vlivu Ruska a Číny,“ řekl Otakar von Gemund.

Mezi novináři byl i s malým televizním štábem režisér Vít Klusák. Ten byl, prý náhodně, i u předchozího pozdvižení v Ústí. Tehdy Babiše při zahájení předvolební kampaně ANO na stejném místě konfrontoval jeho syn, Andrej Babiš mladší.

Podle manažerky restaurace na Větruši Michaely Balšánkové politici začali oběd kuřecím vývarem s celestýnskými nudlemi. Jako hlavní chod mají hovězí svíčkovou s vídeňským knedlíkem, brusinkami a šlehačkou. A jako dezert dukátové buchtičky s vanilkovou omáčkou a rozinkami.

Orbán znal Ústí z Páralovy knihy

Ještě vyhrocenější atmosféra byla u Severočeského divadla v centru města, kde se konala tisková konference obou premiérů a následně i jejich debata před příznivci. Před divadlem se ve středu odpoledne sešlo asi na dvě desítky demonstrantů, mezi nimi i regionální opoziční politici.

Babiš se k demonstrantům na tiskové konferenci nevyjádřil, Orbána prý potěšili. „26 let jsem žil v komunismu, tam lidé nemohli říkat svůj názor. A za to jsem bojoval,“ odkázal na svou dřívější politickou angažovanost. „Občas to není příjemné, ale patří to k naší profesi,“ dodal Orbán.

Toho před novináři Babiš označil za svého přítele, se kterým spolupracuje při vyjednávání v Evropské unii. Pochválil si zejména jejich spolupráci při někdejším vetu migračních kvót. „Ve 4 ráno jsme ty kvóty definitivně zabili,“ prohlásil premiér k tehdejší iniciativě V4ky.

Orbán dodal, že sice v Ústí nikdy nebyl, ale znal ho už zamlada z románu Milenci a vrazi Vladimíra Párala. Knihu prý tehdy četl leckdo v jeho generaci. Odkázal i k rozporuplnému timingu jeho návštěvy v ČR. „Nechceme zasahovat do voleb, rozhodnou Češi,“ řekl.

„Ale jsem rád, že tady teď můžu být s vaším premiérem,“ dodal a chválil, jak se Česku daří, třeba nízkou nezaměstnaností. Načasování maďarské návštěvy před volbami ale má své kritiky. „Je to kampaň,“ míní i politolog Lukáš Novotný z ústecké Univerzity J. E. Purkyně.

Dodává ale, že to v politice není výjimkou a dělala to tak třeba i Angela Merkelová. „Je to přirozená výhoda. V Německu se tomu říká kancléřský bonus. U Babiše je to podobné. Mezistátní návštěva je ale dost velká pomoc v kampani. V české politice nic tak velkého nepamatuju,“ dodal.

Orbána politolog označil v této pomoci za „těžkou váhu“. „Přijíždí aktivní ministerský předseda poměrně významné země,“ připomněl Novotný. A proč Orbán? Babiš podle odborníka nyní nemá v mezinárodní politice jiného úzkého spojence a jsou podobná krevní skupina.