Poslanci díky komunistické straně, která podržela menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO), odhlasovali prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové nákaze až do 11. dubna. Hranice okresů jsou pro občany bez platné výjimky zavřené, hlídkují tu policisté a vojáci. A tak stovky Pražanů vyrazily o víkendu alespoň na náplavky do centra metropole. Ale oblíbená turistická destinace zaplněná lidmi vyděsila komunální politiky.

Zatímco v polovině března byly náplavky bez lidí, teď davy návštěvníků znepokojily vedení Prahy. | Foto: Deník/Martin Rumler

„Chápu, že už máte zákazů a restrikcí plné zuby. Ale pokud půjdete o víkendu na náplavky, zkuste dodržovat rozestupy, roušky, nepopíjet všude alkohol,“ prosil občany radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), do jehož gesce pražské náplavky patří. „Na party režim to totiž opravdu ještě není. Jenom za páteční večer na to minimálně 1000 lidí kašlalo,“ dodal Chabr ve twitterovém příspěvku, který sdílel primátor Zdeněk Hřib (Piráti).