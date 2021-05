Znojmo a jeho uličky a zákoutí mají různé podoby a atmoséféru, podle toho, jak se umíte podívat. Děkujeme Blance Brookesové, která opět našla místa dýchající vzpomínkami a atmosférou dávající zapomenout na plynutí času.

Procházka melancholickým Znojmem. | Foto: Blanka Brookesová

Možná právě proto, že je jaro čas plný slunce a pestrých barev (pokud zrovna nesněží!), stojí za to podívat se stokrát prochozená místa jiným pohledem. Stačí ztlumit barvy a jako by se zasavil čas. Tolik míst vypadá jako ze staých pohlednic, dokonce i Panna Maria u kapucínského kostela, která tam v zahrádce stojí teprve pár let. Podívejte se na snímky Blanky Brookesové a uvidíte, kolik atmoséry skrývá dobře vybraný záběr a pohled.